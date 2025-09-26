Güney Kıbrıs’ta yaşları 74 ve 59 olan iki kadın, iki ayrı olayda dolandırıcıların kurbanı oldular.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 74 yaşındaki bir kadının sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı bir kişinin vaatlerine inanarak yabancı ülkedeki bir banka hesabına toplam 18 bin euro gönderdiğini yazdı.

Gazete, Baf’ta yaşanan ikinci olayda ise, 54 yaşındaki bir kadının, internet sitesine ev kirası olarak bin 70 euro ödeme yaptığını, daha sonra ise verilen adrese gittiğinde, adreste böyle bir ev olmadığını tespit ettiğini aktardı.

Habere göre söz konusu kadının site yetkilileriyle iletişime geçme girişimleri de sonuçsuz kaldı.