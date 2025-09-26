Rum Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin dün gece Baf’ta uyuşturucu operasyonu düzenlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, operasyon çerçevesinde iki kişinin uyuşturucu tasarrufu ve dolaşımını sağlamak suçlarından gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, ekiplerin üzerini aramak için arabasına doğru yürüyen 34 yaşındaki bir şahsı durdurduğunu ve arabada da 18 yaşındaki başka bir kişinin bulunduğunu kaydederken, 18 yaşındaki şahsın polislerin gözü önünde pencereden dışarıya bir poşet attığını ve o poşette yarım gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Şahsın poşeti attıktan sonra kaçmaya çalıştığını, ancak başaramadığını yazan gazete, arabada yapılan aramada ise 52 gram hintkeneviri ile üzerinde hintkeneviri kalıntıları bulunan metal kazıyıcı tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, 34 yaşındaki şahsın üzerinden de 2 poşet içerisinde 10 gram hintkeneviri, hassas terazi, metal kazıyıcı, yarısı içilmiş uyuşturucu içerikli sigara ve 285 euro nakit para; 18 yaşındaki şahsın üzerinden de 15 gram hintkeneviri, hassas terazi ve 165 euro nakit para çıktığı ifade edildi.

Gazete, söz konusu şahısların kara para aklama suçundan da methaldar olduklarını yazdı.