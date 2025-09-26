Avrupa Yatırım Bankası’nın, Vasiliko’daki doğal gaz terminali projesi için Rum Doğal Gaz Alt Yapı Şirketi’ne (ETİFA) sağladığı kredinin sonlandırılması ya da geri alınmasına dair bir düşüncenin bulunmadığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Kakuris, Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı CINEA’nın, ihale verme usulsüzlükleri gerekçesiyle Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin inşası için verilen ödenekten 67 milyon euronun geri verilmesini talep edeceği kararının sorulması üzerine, Avrupa Yatırım Bankasının, şimdilik, verilen kredinin geri alınması veya sonlandırılması niyetinde olmadığını ifade etti.

Kakuris, Avrupa Yatırım Bankası'nın ETİFA’ya, kredi şeklinde verdiği finansmanı geri almayı inceleyip incelemediği şeklindeki soru üzerine, bankanın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ayrıca ilgili yetkililerin ETİFA, Rum Doğal Gaz Şirketi DEFA ve Rum Enerji Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesi konusunda Rum Yönetimi’ni desteklemek istediğini belirten Kakuris, banka olarak bunun, ekonomik açıdan önemli bir proje olduğunu düşündüklerini söyledi.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantı projesini olası finanse etmesinin sorulması üzerine Kakuris, bu projenin hâlâ inceleme altında olduğunu, kendilerinin önünde ise finansman sağlanması için talebin de bulunmadığını belirtti.

Kakuris, her iki ülkenin enerji ve maliye bakanları ile iletişim halinde olduklarını, Avrupa Komisyonu tarafından iki ülke enerji planlarının onaylanmasının ardından projeyi değerlendireceklerini ifade etti.

-Keravnos

Politis gazetesine göre Maliye Bakanı Makis Keravnos ise konuyla ilgili görüşlerini açıklarken Rum Yönetimi’nin, Vasiliko’da LNG terminali alt yapısı için hibe olarak verilen 67,2 milyon euroluk miktarı, kendisine tanınan süre içerisinde AB’ye havale etmekten başka çaresinin bulunmadığını söyledi.

-Vasiliko’da B Planı

Öte yandan Alithia gazetesi “Vasiliko’da Gizli B Planı” başlıklı manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığının, ilgili rıhtımın tamamlanması yerine alternatif bir çözümü ileriye götürmeye çalıştığınıı yazdı.

Gazete ele geçirdiği belgeye dayanarak perde gerisinde “FSRU gemisinin, “mooring and breasting dolphins” olarak bilinen deniz ortasına, esnek, yüksek basınçlı bir denizaltı boru hattına bağlanarak özel metal yapılarla demirlemesi gibi geçici sistemin tartışıldığını ancak bunun bakanlıkların ilgili müdürleri, Başsavcılık temsilcileri ve Sayıştay Başkanlığı tarafından ret edildiğini belirtti.

Gazete bahse konu belgeye ilişkin teknik detaylara da yer verdi.