Güney Kıbrıs’ta yabancıların taşınmaz mal satın alımlarını düzenleyen kriterlerin eksik olduğu ve taşınmaz satışına ilişkin onayın sadece görevli memura bağlı bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi: “Yabancılara Taşınmazlarda Kriter Yok – Başvurulara İlişkin Karar O Anki Memurun Değerlendirmesine Bağlı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Sayıştay’ı tarafından hazırlanan ve Güney Lefkoşa kazasında yabancıların taşınmaz alımlarına ilgili 23 Eylül 2025 tarihli rapora yer verdi.

Gazete haberinde özetle, Sayıştay raporunun, yabancıların taşınmaz alımlarında belirli kriterlerin olmadığını ve kararı, başvuruyu inceleyen memurun insafına kaldığını ortaya koyduğunu aktardı.

Yabancı uyrukluların taşınmaz alımı talepleri incelenirken, söz konusu kişilerin banka hesaplarında, taşınmazın değerine karşılık gelen para miktarının olup olmadığına dahi bakılmadığını vurgulayan gazete, taşınmazın alınması sonrasında da gerekli kontrol ve denetleme mekanizmalarının bulunmadığını belirtti.

Habere göre Sayıştay, Güney Lefkoşa bölgesinde 2020-2024 döneminde satışı yapılan 32 taşınmazı alan yabancıların banka hesap hareketlerine ilişkin herhangi bir veri tespit edemedi.

- -Taşınmaz satışının yaklaşık yüzde 40’ı yabancılara

Gazete bir diğer haberinde ise, 2024 yılına ait taşınmaz satış verilerinin, satış işlemlerinin yüzde 40’a yakınının yabancılara yapıldığını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, 2024 yılında taşınmaz mal alımı yapanların yüzde 60,57’si Kıbrıslıyken, yüzde 27,35’i üçüncü ülke, yüzde 12,07’si ise AB vatandaşlarından oluştu.

Gazete, Baf bölgesinde ise taşınma satışında yabancı uyrukluların ilk sırayı aldıklarını aktardı.

Habere göre Baf’ta 2024 yılında yabancılara yapılan satışların oranı, bin 373 adet taşınmazla, yüzde 44,19 olurken 1 Ocak 2025- 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ise 858 adetle yüzde 43,01 olarak gerçekleşti.

Gazete, diğer bölgelerde de yabancılara satışlarda artış gözlemlendiğini, Limasol’da aynı dönemde satışı yapılan taşınmazların yüzde 26,51’inin, Larnaka’da yüzde 33,85’inin ve “Mağusa’da” yüzde 26,71’inin yabancılara satıldığını aktardı.