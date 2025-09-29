Güney Kıbrıs’ın şarap ihracatının 2023 yılıyla kıyaslandığında, 2024 yılında yüzde 3 artış gösterdiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakan Yorgos Papanastasiyu’nun Limasol’da 64’üncüsü düzenlenen şarap festivalinde söylediklerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın şarap ihracatının 2023 yılıyla kıyaslandığında yüzde 3 artış göstererek, 2024 yılında yaklaşık 1 milyar 300 bin euro’ya ulaştığını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre festivalde konuşan Papanastasiyu “Kıbrıs” şarabının ABD, Çin, İsrail, İngiltere ve Avustralya gibi önemli piyasalarda varlığını ve ününü sürekli güçlendirdiğini savundu.

