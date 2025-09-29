Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Güney Kıbrıs’taki resmi temsilcisi konumunda bulunan “Kıbrıs Otomobil Derneği (CAA)” ile Rum Atletizm Federasyonu’na (KOA) bağlı “Kıbrıs Otomobil Federasyonu” arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Güney Kıbrıs’taki otomobil yarışlarını tanımadığını belirtti, yarışçı lisanslarını iptal etti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Otomobil Derneği (CAA)” ile “Kıbrıs Otomobil Federasyonu” arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar sonrasında FIA’nın, CAA tarafından verilen tüm sürücü lisanslarının ve Güney Kıbrıs’taki yarışların iptal edildiğini duyurduğunu yazdı.

FIA’nın bu kararının, bu yılki “Kıbrıs Rallisi’nin” iptal edilmesine de yol açtığını belirten gazete, karar sebebiyle Rum otomobil sporcuların hiçbir uluslararası müsabakaya da katılamayacaklarını vurguladı.

CAA’nın konuya ilişki resmi bir açıklamada bulunarak durumdan Rum hükümeti ve “Kıbrıs Otomobil Federasyonu’nu” sorumlu tuttuğunu, federasyonun ise karşı açıklamasında, CAA’nın örgüt yapısının bozulması sebebiyle sürücülerin güvenini kaybettiği iddiasında bulunduğunu aktaran gazete, FIA yönetiminin ise sorunların aşılması adına federasyon yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirtti.