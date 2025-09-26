Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununda gerçek bir ilerleme arzu edilmesi ve artık sorunun özüne temas edilmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Derinya’da dün düzenlenen “anti-işgal” etkinliğinde konuşan Dimitriu, “Türk uzlaşmazlığı ve kışkırtıcılığını” ifşa eden başlıkların açılması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, çocukların gelecekte atalarının toprağında özgürce yaşama haklarını korumak için burada olduklarını söyleyerek, “işgalcilerin yıktıklarını yeniden inşa edeceklerini” savundu.

Dimitriu, DİSİ için sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını ve topraklarına geri dönme düşüyle doğduğunu da dile getirirken, müzakere masasına dönmek için iki devletli çözümde ısrar eden Türkiye’nin "ifşa edilmesi" gerektiğini ileri sürdü.