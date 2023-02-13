Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kıbrıs Türkü mücadele yıllarından sonra ilk defa böyle büyük bir acı yaşadı…
G.Mağusa'daki tarihi Cümbez belki de böyle bir acıyı hiç görmedi.
Yavrularımızın acısıyla birlikte Türkiye'de yaklaşık 15 Milyon insanı vuran asrın felaketi dizlerimizin bağını çözdü, boynumuzu büktü…
Şampiyon ekibimiz Adıyaman'da bir şerefsizin otelinde kaldığını nereden bilebilirdi.
İki aparttmanın birleştirilmesi ve üstüne kat çıkılmasıyla otele çevrilen bu ucube yapıya lobi alanı oluşturmak için binanın taşıyıcı kolonları da kesilmiş!
Enkazda çalışan arkadaşlarımızdan alınan bilgiye göre kolonların içlerine tuğla yerleştirilerek çimentodan çalınmış…
Demir yerine çelik halat bile kullanılmış...
Enkazla karşılaşan ekiplerimizin ilk izlenimi onları şoke etti.
Çünkü enkaz, betonların yığıldığı bir çöküntü değil bir kum tepesi gibiydi.
Herhangi bir yaşam koridoru veya yaşam alanı ihtimali çok azdı...
Nefes alacak bir alan yoktu...
…
Depremden sonra Adıyaman İsias otel'deki enkaza ilk ulaşan ve çalışmalara başlayan ekip Sivil Savunma Teşkilatı personeliydi…
Otelin olduğu bölgeye güçlükle ulaştılar.
Enkaza ulaştıklarında çevrede yüzlerce yardım bekleyen yıkılmış bina vardı.
Ekiplerimiz günde 3 vardiya 24 saat nefes almadan, uyumadan yavrularımıza ve o enkazda bulunanları sağ çıkarmak için tüm güçleriyle çalışmaya başladılar.
Ekiplerimiz, İsias otel enkazında çalışırken çevredeki binalardan gelen yardım çağrılarına da gücü yettiğince koştu. O enkazlardan da insanlara nefes oldular.
Uzun süre bölgeyle iletişim kurulamadı. O sırada Kuzey Kıbrıs Türkcell mobil baz istasyonu Sivil Savunmamızın aracılığıyla gemiyle Adıyaman' a hareket etti.
Yavrularımız için bölgeyle iletişim sorunu büyük ölçüde çözüldü.
Aileler de enkaz başındaydı...
Acılarını yaşadıklarını tarif etmek imkansız…
Sivil Savunmacılarımızla birlikte çalıştılar, onlara yardım etmek için acılarına rağmen çırpındılar. Bir umut olduğunda bir canlı çıkarıldığında birbirlerine gözyaşlarıyla sarıldılar.
Günler geceler büyük bir umut ve acıyla geçti.
Enkazı adeta parmaklarıyla kazıda ekiplerimiz. Onlara zarar vermeden o yığından çıkarabilmek için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar.
Ama olmadı...
…
Malzemeden çalarak kumdan otel yapan hırsızlara, aç gözlülere, doyumsuzlara, onlara onay verenlere yenildi yavrularımız.
Yavrularımız gibi daha binlerce can bu cehaletin kurbanı oldu bu depremde.
1999 depreminden ders almayan, yaşadığı acıları unutan vurdumduymaz canilerin boynunadır bu insanların vebali.
KKTC, Büyükelçi Feyzioğlu'nun da aracılığı ile Adıyaman Başsavcılığına ceza soruşturması başlatılması için harekete geçti.
Yavrularımızın ve tüm kayıplarımızın acısını içimize gömdük ancak onları canından eden zalimlerin de gün yüzü görmemesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız…
Evlatlarımızı, insanımızı enkazda yalnız bırakmayan, onları hayata bağlamak için anında harekete geçen Sivil Savunmamız ile birlikte tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, öneminizi şimdi daha da iyi anladık.
Acımız çok taze. Ama bu yaşadıklarımızı ve kayıplarımızı hiç unutmayacağız. Dersler çıkaracağız. Kıbrıs da deprem kuşağında, başka can kaybetmeye, uyduruk binalarda ölümü beklemeye tahammülümüz yok.
Hiç bir şey eskisi gibi olmamalı...
Silkinip ayağa kalkmalıyız!..
…
Depremin ilk gününden beri enkaz bölgelerinde olan teşkilat çalışanları hala çalışmalarına davam ediyor…
İlk gün gidenler dinlenmeye geliyor yerine yenileri gidiyor!
Bir de Amaç Arnavutoğlu’nu depremde kaybeden teşkilat çalışanları bunun acısını da yüreklerinde yaşıyor…
Yaşıyor ve duygusallık ön plana çıkıyor!
Son iki gündür teşkilat çalışanları sosyal medyada şu paylaşımla gerçek duygularını ortaya döküyorlar;
…
“Aşağıda 71 isim yazıyor. Görev emri gelir gelmez büyük kısmının Adıyaman'da çocuklarımızı kurtarmak için görevlendirildiği, 5 gün boyunca evlatlarımızı kurtarmak için 24 saat aralıksız canla başla çalışan 71 isim.
İSİMSİZ KAHRAMANLAR olarak değil. Onları isim isim bilelim diye paylaşacağım. İnancınıza göre ister "Allah Razı Olsun" deyin, ister "Ayaklarına Taş Değmesin" deyin, ister en güzel enerjilerle zikredin isimlerini ama lütfen bir bir okuyun. 71 isim. 71 Kahraman. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı bünyesinde Arama Kurtarma faaliyetlerini gerek Adıyaman gerekse de Hatay'da icra eden veya etmekte olan 71 isim. Gerek burdaki merkezlerinde başta Teşkilat Başkanı ve harekatta görev yürüten bütün Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, gerekse de aşağıda isimleri yazılı olan Bizim Kahramanlar: İyi ki varsınız.
(Evrim Benzetsel)
"Tüm arkadaşlarımla ayrı ayrı gurur duyuyorum"
1 Nurullah COŞAN
2 Cemal BETMEZOĞLU
3 Gökhan KELEŞ
4 Aslan KORKMAZ
5 Barış ÇAVLAN
6 Hüseyin SOYBİR
7 Mustafa BEYAZ
8 Meter MEVSİMLER
9 Halil YILDIZ
10 Salih ARICI
11 Kemal KEMALOĞULLARI
12 Kemal AKILLIOĞLU
13 Kadir YİĞEN
14 Emirali ILGAZ
15 Erkan SERDAR
16 İsmail YILDIZ
17 Hakan ŞANLI
18 Halil ALKANLI
19 Eser TEKBIYIK
20 Savaş GÜNEŞ
21 Osman DEMİRLİ
22 Ahmet AS
23 Ahmet ORÇAN
24 Çınar ÖNEREN
25 Hüseyin KARAKUŞ
26 Fikret YİĞEN
27 İsmail TÜRKKAL
28 Elif ÖZTÜRK
29 Cepriye KUŞCU
30 Hasan YÜCEL
31 Mustafa DUYAR
32 Kemal HACIMUSA
33 Nevvar ÖZALP
34 Erol YEŞİLGÜL
35 Yüksel ALTAN
36 Oray BİÇİCİ
37 Salahi B. GAZİOĞLU
38 Mustafa ÖZMENEK
39 Ahmet YILDIZ
40 Ahmet KANLI
41 Atilla S. SAMUR
42 Coşkun NEŞESİBOL
43 Murat EKŞİ
44 Osman ÖZDER
45 Hüda ÖZMENEK
46 Hamit Ertan ÖZMEN
47 Fehmi GEZDİGELDİ
48 Gürkan DEMİRDAĞ
49 Burak YİĞİT
50 Davut AĞUN
51 Hasan ÖZBOLTAŞLI
52 Salih AVCI
53 Oktay GÜLER
54 Taşkın TAŞKIRANLAR
55 Melih KONULOĞLU
56 Adem EYGÜN
57 Mehmet ATAKOL
58 Volkan GÖKTÜRK
59 Barış KARLITAŞ
60 Mahmut BALCI
61 Serkan KALE
62 Yusuf ÇELİK
63 Savaş BAŞSIN
64 Orsel KAMALI
65 Mehmet Tuncel KANLI
66 Salih GÜRŞAN
67 Ali ŞENTÜRK
68 Yusuf Aytaç KANLI
69 Serkan BABACAN
70 Salih GÜRPINAR
71 Cüneyt ÇEVİK”
Yorumlar