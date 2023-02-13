Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Kıbrıs Türkü mücadele yıllarından sonra ilk defa böyle büyük bir acı yaşadı…

G.Mağusa'daki tarihi Cümbez belki de böyle bir acıyı hiç görmedi.

Yavrularımızın acısıyla birlikte Türkiye'de yaklaşık 15 Milyon insanı vuran asrın felaketi dizlerimizin bağını çözdü, boynumuzu büktü…

Şampiyon ekibimiz Adıyaman'da bir şerefsizin otelinde kaldığını nereden bilebilirdi.

İki aparttmanın birleştirilmesi ve üstüne kat çıkılmasıyla otele çevrilen bu ucube yapıya lobi alanı oluşturmak için binanın taşıyıcı kolonları da kesilmiş!

Enkazda çalışan arkadaşlarımızdan alınan bilgiye göre kolonların içlerine tuğla yerleştirilerek çimentodan çalınmış…

Demir yerine çelik halat bile kullanılmış...

Enkazla karşılaşan ekiplerimizin ilk izlenimi onları şoke etti.

Çünkü enkaz, betonların yığıldığı bir çöküntü değil bir kum tepesi gibiydi.

Herhangi bir yaşam koridoru veya yaşam alanı ihtimali çok azdı...

Nefes alacak bir alan yoktu...

…

Depremden sonra Adıyaman İsias otel'deki enkaza ilk ulaşan ve çalışmalara başlayan ekip Sivil Savunma Teşkilatı personeliydi…

Otelin olduğu bölgeye güçlükle ulaştılar.

Enkaza ulaştıklarında çevrede yüzlerce yardım bekleyen yıkılmış bina vardı.

Ekiplerimiz günde 3 vardiya 24 saat nefes almadan, uyumadan yavrularımıza ve o enkazda bulunanları sağ çıkarmak için tüm güçleriyle çalışmaya başladılar.

Ekiplerimiz, İsias otel enkazında çalışırken çevredeki binalardan gelen yardım çağrılarına da gücü yettiğince koştu. O enkazlardan da insanlara nefes oldular.

Uzun süre bölgeyle iletişim kurulamadı. O sırada Kuzey Kıbrıs Türkcell mobil baz istasyonu Sivil Savunmamızın aracılığıyla gemiyle Adıyaman' a hareket etti.

Yavrularımız için bölgeyle iletişim sorunu büyük ölçüde çözüldü.

Aileler de enkaz başındaydı...

Acılarını yaşadıklarını tarif etmek imkansız…

Sivil Savunmacılarımızla birlikte çalıştılar, onlara yardım etmek için acılarına rağmen çırpındılar. Bir umut olduğunda bir canlı çıkarıldığında birbirlerine gözyaşlarıyla sarıldılar.

Günler geceler büyük bir umut ve acıyla geçti.

Enkazı adeta parmaklarıyla kazıda ekiplerimiz. Onlara zarar vermeden o yığından çıkarabilmek için ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar.

Ama olmadı...

…

Malzemeden çalarak kumdan otel yapan hırsızlara, aç gözlülere, doyumsuzlara, onlara onay verenlere yenildi yavrularımız.

Yavrularımız gibi daha binlerce can bu cehaletin kurbanı oldu bu depremde.

1999 depreminden ders almayan, yaşadığı acıları unutan vurdumduymaz canilerin boynunadır bu insanların vebali.

KKTC, Büyükelçi Feyzioğlu'nun da aracılığı ile Adıyaman Başsavcılığına ceza soruşturması başlatılması için harekete geçti.

Yavrularımızın ve tüm kayıplarımızın acısını içimize gömdük ancak onları canından eden zalimlerin de gün yüzü görmemesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız…

Evlatlarımızı, insanımızı enkazda yalnız bırakmayan, onları hayata bağlamak için anında harekete geçen Sivil Savunmamız ile birlikte tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, öneminizi şimdi daha da iyi anladık.

Acımız çok taze. Ama bu yaşadıklarımızı ve kayıplarımızı hiç unutmayacağız. Dersler çıkaracağız. Kıbrıs da deprem kuşağında, başka can kaybetmeye, uyduruk binalarda ölümü beklemeye tahammülümüz yok.

Hiç bir şey eskisi gibi olmamalı...

Silkinip ayağa kalkmalıyız!..

…

Depremin ilk gününden beri enkaz bölgelerinde olan teşkilat çalışanları hala çalışmalarına davam ediyor…

İlk gün gidenler dinlenmeye geliyor yerine yenileri gidiyor!

Bir de Amaç Arnavutoğlu’nu depremde kaybeden teşkilat çalışanları bunun acısını da yüreklerinde yaşıyor…

Yaşıyor ve duygusallık ön plana çıkıyor!

Son iki gündür teşkilat çalışanları sosyal medyada şu paylaşımla gerçek duygularını ortaya döküyorlar;

…

“Aşağıda 71 isim yazıyor. Görev emri gelir gelmez büyük kısmının Adıyaman'da çocuklarımızı kurtarmak için görevlendirildiği, 5 gün boyunca evlatlarımızı kurtarmak için 24 saat aralıksız canla başla çalışan 71 isim.

İSİMSİZ KAHRAMANLAR olarak değil. Onları isim isim bilelim diye paylaşacağım. İnancınıza göre ister "Allah Razı Olsun" deyin, ister "Ayaklarına Taş Değmesin" deyin, ister en güzel enerjilerle zikredin isimlerini ama lütfen bir bir okuyun. 71 isim. 71 Kahraman. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı bünyesinde Arama Kurtarma faaliyetlerini gerek Adıyaman gerekse de Hatay'da icra eden veya etmekte olan 71 isim. Gerek burdaki merkezlerinde başta Teşkilat Başkanı ve harekatta görev yürüten bütün Sivil Savunma Teşkilatı ekibi, gerekse de aşağıda isimleri yazılı olan Bizim Kahramanlar: İyi ki varsınız.

(Evrim Benzetsel)

"Tüm arkadaşlarımla ayrı ayrı gurur duyuyorum"

1 Nurullah COŞAN

2 Cemal BETMEZOĞLU

3 Gökhan KELEŞ

4 Aslan KORKMAZ

5 Barış ÇAVLAN

6 Hüseyin SOYBİR

7 Mustafa BEYAZ

8 Meter MEVSİMLER

9 Halil YILDIZ

10 Salih ARICI

11 Kemal KEMALOĞULLARI

12 Kemal AKILLIOĞLU

13 Kadir YİĞEN

14 Emirali ILGAZ

15 Erkan SERDAR

16 İsmail YILDIZ

17 Hakan ŞANLI

18 Halil ALKANLI

19 Eser TEKBIYIK

20 Savaş GÜNEŞ

21 Osman DEMİRLİ

22 Ahmet AS

23 Ahmet ORÇAN

24 Çınar ÖNEREN

25 Hüseyin KARAKUŞ

26 Fikret YİĞEN

27 İsmail TÜRKKAL

28 Elif ÖZTÜRK

29 Cepriye KUŞCU

30 Hasan YÜCEL

31 Mustafa DUYAR

32 Kemal HACIMUSA

33 Nevvar ÖZALP

34 Erol YEŞİLGÜL

35 Yüksel ALTAN

36 Oray BİÇİCİ

37 Salahi B. GAZİOĞLU

38 Mustafa ÖZMENEK

39 Ahmet YILDIZ

40 Ahmet KANLI

41 Atilla S. SAMUR

42 Coşkun NEŞESİBOL

43 Murat EKŞİ

44 Osman ÖZDER

45 Hüda ÖZMENEK

46 Hamit Ertan ÖZMEN

47 Fehmi GEZDİGELDİ

48 Gürkan DEMİRDAĞ

49 Burak YİĞİT

50 Davut AĞUN

51 Hasan ÖZBOLTAŞLI

52 Salih AVCI

53 Oktay GÜLER

54 Taşkın TAŞKIRANLAR

55 Melih KONULOĞLU

56 Adem EYGÜN

57 Mehmet ATAKOL

58 Volkan GÖKTÜRK

59 Barış KARLITAŞ

60 Mahmut BALCI

61 Serkan KALE

62 Yusuf ÇELİK

63 Savaş BAŞSIN

64 Orsel KAMALI

65 Mehmet Tuncel KANLI

66 Salih GÜRŞAN

67 Ali ŞENTÜRK

68 Yusuf Aytaç KANLI

69 Serkan BABACAN

70 Salih GÜRPINAR

71 Cüneyt ÇEVİK”