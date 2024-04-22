Halktan gördüğü büyük destek sonrası aldığı ilginç kararlarla partisini hem dağıtan hem de istifa yoluyla meclis çatısı dışında kalan Kudret Özersay nereye gidiyor…

KKTC adeta bağırsaklarını temizlerken Özersay’ın neredeyse her taşın altından çıkması tesadüf mü?

Sahte reçete skandalında sesi en çok çıkan isimlerden, sahte diploma olayından tutun YDP’nin kongresine. Arıklı’nın mal varlığına kadar ülkede yanlış ne görüyorsa Özersay’ın mutlaka yüksek sesini ve fiili hareketlerini görüyoruz.

Sadece demagoji yapmıyor mahkeme kapılarına kadar koşturuyor.

Temiz siyaset iddiasıyla yola çıkıp halkın desteğini arkasına alan Özersay, sert düşüşünden sonra tekrar ayağa kalkıyor.

Hem de ana muhalefete örnek olacak tavırlarıyla.

Yılların CTP’sini yanında sönük bırakacak gayretleri var.

Yalnız Özersay’ın geçmişte yaptığı kritik bir hata hala devam ediyor.

Halkın Partisi’nden 3 isim sayın deseniz yoldaki vatandaşa Özersay’dan başka isim söyleyebilir mi sizce?

Sanmıyoruz…

Sanki tek kişilik bir parti!

Ya da sadece kendi siyasi geleceği için mücadele ediyor…

Ama çok iyi bildiğimiz bir şey var önümüzdeki ilk seçimlerde siyasi dengeleri değiştirecek bir oy potansiyeline sahip olarak bir kez daha halkın karşısına çıkacak!

Tabi ki ekibini iyi kurabilirse...

Bir de hani şu tek adamlık suçlamaları var ya!

Dersini aldığını umuyoruz...

Bu toprakların artık daha güvenilir daha temiz ve heyecanlı siyasilere ihtiyacı var.

Özersay ve Erhürman gibi isimlerin hala bu şartlara uygunluğu devam ediyor.

Zaman bakalım ne gösterecek.

Girne Antik liman ile barışalım artık!

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Girne Antik Limanı’nın çok güzel olduğunu söylüyor.

Çağıneri “Bu ülkede yanlış çok şey var ama güzel şeyler de çok. Birlikte başarabiliriz yeter ki ülkeyi ve birbirimizi sevelim ve sahip çıkalım” diyor.

Duayen bir turizmciden Girne Antik Liman için bu övgüleri duymak gerçekten çok güzel.

Eğer Çağıner, eksikliklerine rağmen antik limanı beğendiyse ne mutlu bize.

İsteyince oluyor demek ki..

Şimdi asıl konuya gelelim.

Antik limanın yeni halini kimler gitti gördü?

Bir çoğumuzun gidip görmediğinden eminim.

Fiziki eksiklikler de tamamlandıktan sonra en büyük adım antik limanın bir cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak olacaktır.

Özellikle yerli turistler için!

Önce Kıbrıs Türkü antik limanı benimseyecek, gezi rotasının içine koyacak ondan sonra gelen turistlerin beğenisiyle gurur duyacağız.

Dünya çapında bir limanımız var ve maalesef hakkını vermiyoruz.



Polisimizi tebrik ederiz!

Ülkedeki ölümlü kazalar arttıkça yollardaki polis denetimi ve trafik kontrollerinin arttığını görüyoruz.

Bu gerçekten çok sevindirici.

Peki çözüm mü?

Tek başına hayır!

Öncelikle polisimizi kutlarız hem trafik hem asayiş ve yolsuzluklar hem de narkotik olaylarında resmen atağa kalktı.

Araç kontrolleri arttı, kilolarca uyuşturucu yakalanıyor, kaçaklar bir bir yakalanıyor.

Sınırlı imkanıyla polisimiz elinden geleni yapıyor.

Şimdi sıra sınırlı imkanları daha iyi hale getirmekte.

Siyasilerimiz yöneticilerimiz bu yükselen ivmeyi desteklemeli…

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, hükümet ortaklarınızdan birisi yine her zaman olduğu gibi erken genel seçim mesajları vermeye başlayarak ortalığı bulandırmaya başladı. Hükümet bu konularda bir bütün olarak durmazsa sizin de otoriteniz sallanır ve muhalefetin eline önemli kozlar vermiş olursunuz...

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Sayın Serhat AKPINAR, DP Genel Sekreteri olarak son günlerde çelişkili açıklamalar yapmanız parti tabanında çeşitli söylentilere neden olmaya başladı. Özellikle muhalifler perde gerisi bazı pazarlıklardan bahsediyorlar yakında su yüzüne çıkarsa zorda kalabilirsiniz!

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Sayın Ayhan ARIKLI, parti içi bir anket konusunda paylaşım yapmanız ve bunu Tayyip bey istedi gibi göstermeye çalışmanız şu sıralar partinizde konuşulan konuların başında geliyor. Rakipler iyice hırslanıyor geri teperse de hiç şaşırmayın olur mu?

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Sayın Aykut HOCANIN, YÖDAK yasasındaki bazı maddeleri bir kez daha masaya yatırmanızda yarar görüyoruz zira çok büyük telafi edilmeyecek bazı konuların kuruma ileride büyük zarar verebileceği konuşulmaya başlandı. Umarız dikkate alır ve gerekli hassasiyeti gösterirsiniz...

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Sayın Süleyman ULUÇAY, başta Dumlupınar olmak üzere bölgenizdeki bazı semtlerden sivrisinek saldırıları konusunda şikayet mesajları gelmeye başladı. Kavurucu yaz sıcakları gelmeden bu konuda seferberlik ilan ederek gerekli çalışmaları başlatmanız isteniyor!

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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, DP içindeki muhalif gruplar parti içinde dönen gizli pazarlıkları ortaya çıkarmanız için sorumluluk üstlenmenizi isteyen mesajlar göndermeye başladılar. Ellerindeki bilgileri ve belgeleri sizinle paylaşmak isteyenlerin de olduğu iddia ediliyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Talip ATALAY, kurultaya artık bir hafta kala rakipleriniz tarikat yapılanması konusunda çalışmalarınız olduğu yönünde algı operasyonları yapmaya başladılar, sanki de başarılı oluyorlar gibi de bir hava hakim. Geniş katılımlı bir basın toplantısıyla kamuoyu ve partiliyi aydınlatmanız isteniyor.

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, ekonominin iyi yönetildiği yönündeki açıklamanız doğal olarak özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Madem ki akaryakıt fiyatlarını Türkiye ile kıyasladınız 20 sene öncesine gidin bakalım orada ne kadar, biz de ne kadardı?

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, Başkanlığını devrettiğiniz Dünya Sağlık Turizm Konseyi'nin Örgütü’nün hafta sonu gerçekleşen KKTC’deki organizasyonu konuklardan tam puan aldı. Kusursuz bir organizasyon gerçekleştirdiniz, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın Ersöz PAŞA, antik limanda hizmete açtığınız balık lokantasında müşterilerden memnuniyet içeren mesajlarınız gelmeye başladı. Uzun bir siyasi dönemden sonra hizmet sektörü umarız ki size ilaç gibi gelecektir. En kısa zamanda muhakkak uğrayıp biz de deneyeceğiz, hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz...

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