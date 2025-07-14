Güney Kıbrıs’ta Takata marka arızalı hava yastıklarıyla ilgili araştırma komisyonunun hazırladığı raporun eski Rum Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis , bakanlığın eski genel müdürü Alekos Mihailidis ve Motorlu Araçlar Dairesi’nin (TOM) iki eski yöneticisine cezai sorumluluklar yüklediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde 2017 yılında yayımlanan bir genelgenin söz konusu kişilerin başını yaktığını yazarken, bu kişilerin 2017 yılındaki araç geri çağırma genelgesinin taslağını hazırlamaktan sorumlu olabileceklerini kaydetti.

Gazete Takata hava yastıklarıyla ilgili araştırma komisyonunun hazırladığı ve geçen cuma günü Başsavcı Yorgos Savvidis’e sunduğu araştırma raporunda suç teşkil edebilecek ciddi tespitlerin yer aldığını ekledi.

Politis gazetesi raporda yetkilerinin kötüye kullanımıyla ilgili herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin tespit edilmesi için eski Rum Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis ile bakanlığın eski genel müdürü Alekos Mihailidis aleyhinde araştırma yapılmasını önerdiğini yazdı