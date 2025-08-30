Rum Meclisi İçişleri, Tarım ve Çevre komitelerinin, Limasol'un dağlık kesiminde temmuz ayında çıkan, iki kişinin öldüğü büyük orman yangınında Rum yönetiminin yangını yönetme şeklini ele aldığı ortak toplantı muhtarların da katılımıyla dün yapıldı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, 5 saat süren ortak toplantıda yetkili birimlerin koordinasyonu ve hazırlık durumu üzerinde yoğunlaşıldı.

Yangına müdahalede geç kalınması, tahliye mekanizmalarının harekete geçirilememesi konularının ele alındığı toplantıda, Rum Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in, yangında hayatını kaybeden iki kişinin, “bilgilendirilmiş olmasına rağmen yanan yola kendi tercihleriyle bilerek gittiğini” açıkladığı bildirildi.

Milletvekillerinin Arnautis'in açıklamasını “kabul edilemez ve duygusuz” bulduğu belirtildi.

Rum İtfaiye Teşkilatı Şefi Nikos Longinos, Malya köyünde başlayan yangının "kundaklama" olduğu yönündeki önceki görüşünde ısrar edereken, cep telefonunda yangın çıkış noktalarındaki sigara izmaritlerinin görüldüğü fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, RMMO Komutanı Cicikostas’ın sunduğu verileri kaynak göstererek yangının yayılma hızının saatte 10 dönüm dolayısıyla daha önceki yangınlardaki değerlerin dört katı olduğunu vurguladı.

Aynı görüntünün, ABD’nin ATF federal ofisi tarafından hazırlanan raporda da yer aldığı kaydedildi.

Alithia haberi “Yangındaki Hatalarını Saklamak İçin Suçu Ölülere Attılar… Sorumsuzlar, Yetersizler, Ahlaksızlar, Tehlikeliler…. Meclis Hükümetin Anlatısını Bozdu” başlık ve spotlarıyla manşete çekti ve Rum Meclisinin, siyasi ve kurumsal sorumluluklara dair rapor hazırladığını yazdı.

ATF raporundaki, "yangının sigara izmaritinden başladığı" anlatısının çöktüğüne işaret eden gazete, itfaiye şefinin kundaklama senaryosunda ısrar ederek ATF raporunu" boşa çıkardığını" belirtti.

Gazete, devletin yangında varlık gösteremediğini ve halkın tahliyeden yağmaya kadar her konuda tek başına kaldığını belirterek “Siyasi liderlik sorumluluk kabul etmiyor. Başkan ‘yanlışlardan’, bakanlar ‘mega yangınlardaki yeni gerçekten’ söz ediyor, kimse istifa etmiyor” vurgusunu yaptı.