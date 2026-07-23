Haravgi gazetesine göre, konu, Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konularından Sorumlu Bakan Vekili Yao Fei'nin, Pekin'de Rum gazeteciler heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede gündeme geldi.

Haberde, Rum gazetecilerin Çin'in daveti üzerine Pekin başta olmak üzere üç kente ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Yao Fei'nin görüşmede ikili ilişkiler, Güney Kıbrıs'ın Çin'de daha etkin tanıtılması ve savunma alanındaki iş birliği konularına da değindiği kaydedildi.

Fei, Güney Kıbrıs'ın güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade ederek, Pekin yönetiminin turizm alanındaki iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.