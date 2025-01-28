Güney Kıbrıs’ta meydana gelen polisiye olaylar basında bugün geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi Rum polisinin katkısı ve Avrupa ülkelerindeki polis makamlarının müdahil olmasıyla, Europol işbirliği neticesinde kara para aklamayla ilgili bir çetenin çökertildiğini yazdı.

Gazete bu suç örgütünün, ele başlarının Ukrayna asıllı iki kardeş olduğunu ve bu iki kişinin aynı zamanda “Kıbrıs Yatırım Programı” (KEP) çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığı da aldığını belirtti.

Çok sayıda üçüncü ülke vatandaşının büyük miktardaki paraları, Avrupa ülkelerinden Güney Kıbrıs’a taşıdığını belirten gazete çeşitli kişilerin sorgulanmasına karşın Güney Kıbrıs’ta herhangi bir tutuklamanın yapılmadığına da dikkat çekti.

Habere göre Kıbrıs vatandaşı olan Ukraynalı kardeşlerden biri Slovenya’da diğer ise İspanya’da tutuklandı.

Politis gazetesinin bir başka haberine göre Limasol’da bir eve ateş açıldı. Bölgedeki kameraların incelenmesi ve ev sahibinin şüphelendiği kişiyi bildirmesi sonucunda 48 yaşındaki kişinin polis tarafından tutuklandığı da haberde yer aldı.

48 yaşındaki kişinin polisi daha önce de çeşitli suçlardan meşgul ettiğini yazan gazete bahse konu şahıs hakkında dört gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını da belirtti.

Fileleftheros gazetesi Baf’ta meydana gelen olayda, tasarruflarında çeşitli ziynet eşyası bulunduran ve polise gerekli izahatta bulunamayan 37 ve 34 yaşlarındaki iki kişinin, hırsızlık ve soygun suçundan dolayı tutuklandığını yazdı.

Gazete Baf’ta ikamet eden turist çiftin polise giderek kaldıkları evin soyulduğuna dair şikâyette bulunması neticesinde bahse konu iki kişinin suçu işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi ise Lefkoşa’nın güneyinde, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’ne paralel bir sokakta bir kişinin, dün sabah, kesici bir aletle, muhtemelen bıçakla, yaralandığını yazdı.

Yaralının hastaneye kaldırıldığını, failin ise olay yerinden kaçtığını yazan gazete yaralanan şahsın Filistin asıllı olduğunu da belirtti.

Habere göre polis faili bulmak için araştırma başlattı.