Pile’de 14 Ağustos’ta meydana gelen cinayet girişiminin ardından mafya hesaplaşması çıktı.

Fileleftheros gazetesi, Pile’de bulunan araç kiralama şirketinde güvenlik görevlisine ateş açıldığını ve 4 arabanın kundaklandığını anımsatarak, olayla ilgili düne kadar 18 yaşındaki bir Romanyalı ile 27 yaşındaki bir Suriyelinin gözaltına alındığını, olayla ilgisi bulunan 44 yaşındaki bir kişinin de hapiste bulunduğunu yazdı.

Gazete, cinayet girişimi ve kundaklamanın cezaevinden planlandığına dair deliller bulunduğunu ve suç şebekesinin birçok üyesi olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Haberde, polisin elinde iki isim daha bulunduğu ve bu şahısları aramaya devam ettiği ifade edildi.