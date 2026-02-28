Beşiktaş Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için sahada. Gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak siyah beyazlılar Kocaelispor'a konuk oluyor.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi çıkışını sürdürmenin peşinde.

Siyah beyazlılar 24. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oluyor. Müsabakada Cihan Aydın düdük çalıyor.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü cezalı, Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin sakatlıkları sürüyor.



SERGEN YALÇIN DA CEZALI

Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın da Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Salih Uçan, sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

12 maçtır yenilmeyen Beşiktaş son olarak sezonun güçlü ekiplerinden Göztepe'yi 4-0 yendi. Siyah beyazlılar haftaya 43 puanla 4. sırada girdi.



2 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.



Kocaelispor 0 - Beşiktaş 1



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



45' İlk yarı isabatli şut ve kart olmadan sona erdi

İKİNCİ DEVRE



52' Agbadou'nun golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti

Anadolu Ajansı

Futbolcuların ikili mücadelesi.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Göhan, Amet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar Dursun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh.