Larnaka havalimanında dün bir yolcunun bagajında 24 kilo hint keneviri ele geçirilmesinin ardından, Güney Kıbrıs’ta eylül ayı sonuna kadar ele geçirilen toplam hint keneviri miktarının 665 kiloya ulaştığı kaydedildi.

Rum polisinden elde edinilen bilgilere göre, 1 Ocak 2025 tarihinden Eylül ayı sonuna kadar Güney Kıbrıs’ta toplam 665 kilo hint keneviri ele geçirildiğini yazan Politis gazetesi, aynı dönemde ele geçirilen kokain miktarının ise 40 kiloyu aştığını yazdı.

Haberde, 2024 yılında Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen toplam hint keneviri miktarının 682, 2023 yılında ise 544 kilo olduğu da anımsatıldı.

- -Uyuşturucuya 14 yıl hapis cezası

Öte yandan gazete aynı haberinde, dün toplanan Larnaka (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen haziran ayında Larnaka havalimanından Güney Kıbrıs’a 8 kilo kokainle girmeye çalışan 19 yaşındaki İtalyan kadını 14 yıl hapis cezasına çarptırdığını ekledi.