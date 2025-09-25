Lübnan’ın, 2020 yılının Ağustos ayında Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamanın zanlılarından, Bulgaristan’da tutuklu bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı 48 yaşındaki İgor Grecushkin’in Güney Kıbrıs’a iadesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 4 Ağustos 2020’de meydana gelen, 218 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan beş yıl sonra, patlamaya neden olan amonyum nitratı limana indiren Grechushkin’in, 6 Eylül’de Sofya Havalimanı’nda Interpol’ün çıkardığı tutuklama emriyle tutuklandığını anımsattı.

Gazete, Grechushkin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı bulunmasından dolayı Rum mahkemelerinde yargılanabileceğini ve Bulgaristan’ın da Rum makamlarına Grechushkin’in akıbetini belirlemesi için talepte bulunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, durumdan haberdar olduğunu ve konunun bakanlık, polis ve Hukuk Dairesi yetkilileriyle istişare edildiğini açıkladığı kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın Lübnan ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu, ancak zanlıların iadesiyle ilgili bir anlaşma imzalamadığını; imzalanan anlaşmanın yalnızca suçu kesinleşmiş kişilerle ilgili olduğunu belirtti.