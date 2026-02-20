Güney Kıbrıs hükümeti, kullanımdaki Kıbrıslı Türk mallarını denetlemeye devam ediyor.

Cyprus Mail’de yer alan bir habere göre, İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou, şimdiye kadar 4 bin kira sözleşmesinin “kötüye kullanma” açısından incelendiğini belirterek, Kıbrıslı Türk mallarının kullanımı düzenleyen yasanın geçen yıl değiştiğini hatırlattı.

Yasa değişikliğini “Kıbrıslı Türk mallarının akılcı yönetimi çabalarında belirleyici bir adım” olarak niteleyen Ioannou, Türk mallarının Güney Kıbrıs’ın yüzde 10,14’ünü oluşturduğuna işaret etti. Ioannou, bu malların kiralarından elde edilen miktarın bu yıl 6,56 milyon euroya ulaşacağını da söyledi.

Hükümetin, “uygulama ve prosedürlerde modernizasyona odaklandığını” kaydeden Ioannou, önceki hukuki durumun, Kıbrıslı Türk mallarını kullanan Rumlar arasında “eşitsizlikler yarattığını” savundu.

Puan sisteminin, özel, tarafsız ve ölçülebilir kriterlere dayandığını kaydeden Ioannou, İçişleri Bakanlığı’nın takdir yetkisinin kaldırılmasının “ayrıcalık” olasılığını azalttığını belirtti. Ioannou, “Türk mallarının kiralanması sürecinde, tüm potansiyel yararlanıcıların, gerçek ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanması için mali ve ailevi durumları esas alınarak, aynı kriterlerde, adil ve liyakatli bir şekilde değerlendirilip, puanlandırılıyor.” dedi.

Konu hakkındaki daha önceki raporlarda, 300 kira sözleşmesinin iptal edildiğini, belediyeler tarafından imzalanan 275 sözleşmenin 31’inde ihlaller olduğu ve Köy Konseyleri tarafından imzalanan 589 sözleşmenin incelenmesinin ardından 47 sözleşmede ihlaller bulunduğu belirtilmişti.

Yeni yasa kapsamında hükümet, İçişleri Bakanlığının takdir yetkisinin kaldırılmasının ardından tek taraflı kararlar almak yerine mülk tahsisini belli kriterler üzerinden uygulanan puanlama sistemiyle yapıyor.