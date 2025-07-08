Güney Kıbrıs’ta, Çevre Etki Değerlendirme Danışma Komitesi üyelerinin çoğunluğunun itirazlarına rağmen 12 güneş parkına daha izin verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, son 5 yıl içerisinde 147 yenilenebilir enerji kaynağı başvurusu yapıldığını ve bunlardan 12’sine, danışma komitesindeki üyelerin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen onay verildiğini yazdı.

Haberde, güneş parklarıyla ilgili nihai kararın Çevre Dairesi’ne ait olduğu ve danışma komitesinin bu konuda yetkili olmadığı ifade edildi.