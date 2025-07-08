Larnaka’da bir büfede geçen pazar günü yapılan kontrolde uyuşturucu madde içeren ürünler ele geçirildi.

Büfede “Kannabidiol” (CBD) ve “Tetrahidrokannabinol” (THC) içerdiklerine dair göstergelere sahip 80 paket/ürün tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, ürünlere el konduğunu, büfe sahibinin de mahkemeye çıkarılacağını ekledi.

-Brezilyalı turistler polise saldırdı

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise pazartesi günü sabah karşı 4 sıralarında Ay. Napa’da 28 ve 31 yaşlarında iki Brezilyalı turistin kendilerini ikaz etmeye çalışan polislere saldırdığı belirtildi.

Gazete Ay. Napa’daki Ay.Mavris caddesinde yaya olarak devriye yaparken saldırıya uğrayan polislerin birinin elinden yaralandığını ve parmağının kırıldığını kaydetti.

Haberde Ay. Napa polis karakolunun durumu araştırdığı da ifade edildi.