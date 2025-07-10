Rum Çevre Dairesi’nin Limasol’a bağlı “Alektora” (Gökağaç) bölgesine güneş parkı yapılması için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Çevre Dairesi’nin, Limasol’a bağlı “Alektora” (Gökağaç) bölgesinde 24,5 megavat kapasiteli ve 16 megavat kapasiteli enerji depolama ünitelerini öngören güneş parkına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete kısa adı EEPE olan Çevresel Etki Değerlendirme Komitesi ile diğer çevre örgütleri “Terra Cypria” ve “BirdLife Cyprus’un”, bahse konu bölgeye güneş parkı kurulmasına karşı çıktığını da anımsattı.

Habere göre Çevre Dairesi, güneş parkı inşası ve faaliyete geçmesinde belirli çevre şartları ile önkoşullarının korunacağını ifade etti.