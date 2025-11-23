Girne’de dün akşam yapılan denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, asayiş ve trafik denetimlerinde şüpheli görülen M.A.Ö.(E-19) ile T.Y.nin (E-19) üzerinde ve araçlarında bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve balta tespit edilerek emare olarak alındı.

Girne’de kontrol maksatlı durdurulan bir başka araçta M.K.’nin (E-34) tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.