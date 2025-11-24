Milli Olimpiyat Komitesi, öğretmenlerin her alanda olduğu gibi sporda da ilerlemenin temel unsuru olduğunu kaydetti.

Milli Olimpiyat Komitesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin sporun birleştirici etkisini çocuklara ve gençlere aktarma yolunda gösterdiği emeğin ülkenin sportif başarısının temelini oluşturduğunu belirtti.

Mesajda, “Bu anlamlı günde, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize minnetlerimizi sunuyor; bizlere ilham veren çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.