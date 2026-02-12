Girne’de park halindeki bir araçta; Gönyeli'de ise bir dairenin banyo odasında çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Girne'de Orhaneli Sokak üzerinde, park halinde bulunan KD 965 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Çevrede bulunan şahıslar ile itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamları ile ön kaputu yandı.

-Gönyeli’deki bir dairede kısa devre sonucu yangın çıktı

Gönyeli’de bugün saat 10.30 sıralarında, Bindallı Sokak üzerinde bulunan bir dairenin banyo odasında şofbenin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın neticesinde şofben, elektrik kabloları, muhtelif giyim eşyaları ile duşakabin yandı, duvarlar ise islendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.