Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Kıbrıs Ektam çalışanlarına destek belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, sendikaya üye oldukları için çalışanların işten çıkarılmasının kabul edilemeyeceği kaydedilerek, “Bu mesele yalnızca bir işyeri meselesi değildir; bu, emeğe verilen değerin, hukukun ve adaletin sınandığı bir durumdur” denildi.

Sendikalaşmanın Anayasal hak olduğunun belirtildiği açıklamada, bu hakkı kullandığı için çalışanların kapı önüne konmasının gözdağı olduğu ifade edildi.

Bugün Ektam çalışanlarına yapılanın, yarın tüm özel sektör emekçilerine yapılabileceğinin belirtildiği Maliye-Sen açıklamasında, “Ektam çalışanlarının başlattığı grevi desteklediğimizi ve haklı mücadelelerinin arkasında olduğumuzu net biçimde ilan ederiz” denildi.

Grevin de Anayasal ve meşru bir hak olduğunun ifade edildiği açıklamada, süreçte baskı değil diyalog yolunun izlenmesi gerektiği kaydedildi.

Belirli bir çalışan sayısının üzerinde personel istihdam eden işyerlerinde, belli şartlar altında sendikal örgütlülüğün yasal güvenceye bağlanması ve fiilen zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, sendikal hakkın işverenin takdirine bırakılamayacağı kaydedildi.

Hükümete ve Cumhuriyet Meclisi’ne ivedilikle gerekli yasal düzenlemeleri yapması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da etkin ve caydırıcı denetim mekanizmalarını derhal işletmesi için çağrı yapılan Maliye-Sen açıklamasında, Ektam Kıbrıs Ltd.’nin ürünlerinin boykot edildiği de belirtildi.

Açıklamada, emeğin sahipsiz olmadığı, örgütlü mücadelenin meşru, dayanışmanın da en güçlü cevap olduğu kaydedildi.