İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde göç denetimi yaptı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, çalışmalar; Lefkoşa Kaymakamlığı, Güzelyurt Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı ve Gazimağusa Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürütülürken, muhaceret polisi de denetimlere aktif olarak katıldı.

Yapılan kontrollerde yasal statüde bulunmadığı belirlenen 7 kişi tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, 3,5 yıldır ülkede kaçak yaşadığı belirlenen bir şahıs tespit edilerek polise teslim edildi.

Denetimlerin amacının kamu düzeninin korunması, kayıt dışılığın önlenmesi ve yasal çerçevede göç yönetiminin sağlanması olduğunu vurgulanırken, çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.