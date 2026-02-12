“9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı Parti Meclisinde oy birliğiyle onaylandı… Dava konusu ortadan kalktı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde parti aleyhine açılan davalara ilişkin olarak basında yer alan, “UBP aleyhine karar verildiği ve 9 mahalle kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“Bazı partililer tarafından yapılan ‘davaları kazandık, haklarımızı geri aldık’ şeklindeki açıklamalar da doğru değildir ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir” diyen Savaşan, 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararının 28 Ocak’ta Parti Meclisinde oy birliğiyle onaylandığını ve dava konusunun ortadan kalktığını ifade etti.

Savaşan yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi olarak sürece ilişkin doğru ve eksiksiz bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Savaşan, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimi, Mağusa İlçesi Alaniçi Örgüt Başkanı Seçimi, Girne İlçesi Dikmen Örgütü Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Adaçay Köy Örgütü Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi ve İskele İlçesi Dipkarpaz Sancar Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi sonrasında, seçimi kaybeden 9 aday tarafından dava açıldığını ve mahkemenin geçici ara emirleri verdiğini hatırlattı.

-“9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı Parti Meclisinde oy birliğiyle onaylandı”

Yargı süreçlerinin devam etmesinin, partinin kurumsal işleyişini ve iç huzurunu olumsuz etkilediğini, aynı zamanda mahkemelerin yoğun gündemini gereksiz şekilde meşgul ettiğini kaydeden Savaşan, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede parti bütünlüğünün korunması, hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve yargı mercilerinin daha fazla meşgul edilmemesi amacıyla, Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), UBP Parti Tüzüğü’nün 39. maddesi uyarınca 28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, dava konusu olan 9 köy ve mahalle örgüt başkanlığı seçim kongresinin iptaline yönelik tavsiye kararı almıştır. Söz konusu tavsiye kararı, aynı gün Parti Meclisi tarafından Tüzük’ün 34. maddesi kapsamında oy birliğiyle onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.”

-“Dava konusu ortadan kalktı, davacılar tarafından davalar geri çekildi”

Savaşan, Parti Meclisi’nin bu kararı sonrasında bugün görülen Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü Başkanı Seçimi, Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgüt Başkanı Seçimi, İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgüt Başkanı Seçimi ve Mağusa İlçesi Sakarya Mahalle Örgütü Başkanı Seçimine ilişkin davalarda, dava konusunun ortadan kalktığını, ayrıca davacılar tarafından davalar geri çekildiği için mahkemece düşürüldüğünü kaydetti.

Savaşan, “Kalan 5 davanın da duruşma günlerinde davacılar tarafından geri çekilmesi ve benzer şekilde sonuçlanması beklenmektedir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin, birlik ve bütünlüğünü koruyarak, yoluna kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Savaşan, “Süreçler hukuk çerçevesinde ve parti tüzüğümüz doğrultusunda yürütülmekte olup, güçlü kurumsal yapımızla halkımıza hizmet etmeyi sürdürmek temel hedefimizdir” ifadesini kullandı.

-“Mahalle örgüt başkanlarının yenilenme süreci parti tüzüğümüz ve yetkili organlarımızın takdiri doğrultusunda partimiz tarafından belirlenecek”

Savaşan, mezkûr davaların ortadan kalkmasıyla birlikte, ilgili mahalle örgüt başkanlarının yenilenme sürecinin de parti tüzüğü ve yetkili organların takdiri doğrultusunda parti tarafından belirleneceğini kamuoyuna duyurdu.