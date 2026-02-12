Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi” kapsamında Girne Ana İsale Hattı’nda yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Arapköy, Esentepe, Esentepe 2, Karaağaç Pınarı, Bahçeliköy ve Tatlısu su depoları ile bu depolardan beslenen yerleşim birimlerinin su kesintisinden etkilenmesinin beklendiğini kaydeden Bakanlık suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılmasını istedi.

Bakanlık açıklamasında, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ilgili bölgelere yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından su temin edileceği kaydedildi ve süreçte yaşanabilecek değişiklikler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği de ifade edildi.

Arapköy, Esentepe ve Tatlısu Terfi İstasyonları’ndaki mevcut pompaların değiştirileceği belirtilen açıklamada, Girne Ana İsale Hattı üzerindeki arızalı vanalar ile Arapköy Terfi İstasyonu’ndaki arızalı pompa vanasının yenileneceği ve hat üzerinde bulunan vana sanat yapısı içerisindeki arızalı vananın da değiştirileceği de bildirildi.

Kesinti süresinden azami fayda sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla, eş zamanlı olarak “KKTC İçmesuyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” çalışmalarının da yürütüleceği de belirtildi.

Bu kapsamda; Küçük Erenköy Deposu, Alagadi Deposu ve Teknecik Elektrik Santrali Deposu bağlantı hatlarının mevcut Girne Ana İsale Hattı ile; Bahçeli Alt Depo bağlantı hattının mevcut Bahçeli Su Deposu bağlantı hattı ile; Tatlısu Yalı Mahallesi Deposu bağlantı hattının ise mevcut Tatlısu Su Deposu bağlantı hattı ile birleştirileceği kaydedildi.