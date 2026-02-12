Şap hastalığı zararı olan 4 üreticiye 81 büyük baş hayvan için 3 milyon 603 bin 300 TL tazminat ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince ocak ayına ait ve şap hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandı.
Zarar tazminat çekleri, kimlik kartı ibraz edilmesi koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabilecek.