Girne’de dün üç aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Alkollü bir başka sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 23.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restorana ait araç park yerinde Berat Cemal Çürük (E-21), yönetimindeki UE 484 plakalı salon araç ile geri geri güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptı.

Çürük’ün aracıyla, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 146 miligram alkollü içki tesiri altındaki Aızhan Türk (K-44) yönetimindeki SH 064 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle savrulan UE 484 plakalı araç, restoranın araç park yeri içerisinde park halinde bulunan Altan Saygınsoy (E-20) sorumluluğundaki SC 101 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan UE 484 plakalı araç sürücüsü Berat Cemal Çürük, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

SH 064 plakalı araç sürücüsü Aızhan Türk ise, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.