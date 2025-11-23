Girne-Lefkoşa anayolunda ve Gemikonağı’nda alkollü sürücülerin neden olduğu 2 trafik kazası yaşandı.

Yousef Abed Elkhalık Ayoub Juwaihan (E-25) dün gece 54 miligram alkollü içki tesiri altındayken Girne-Lefkoşa anayolunun 6-7’nci kilometreleri arasında HJ 635 plakalı araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde aynı istikamete doğru seyreden Ramazan Ergül (E-28) yönetimindeki JY 866 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan JY 866 plakalı araç, o esnada önünde seyreden Sultan Kurt (K-21) yönetimindeki FF 232 plakalı aracın sağ arka kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan JY 866 plakalı araç sürücüsü Ramazan Ergül, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. HJ 635 plakalı araç sürücüsü Yousef Abed Elkhalık Ayoub Juwaihan aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Gemikonağı’nda bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen bir diğer trafik kazasında, Büşra Ergin (K-21), 237 miligram alkollü içki tesiri altındayken DM 511 plakalı araçla dikkatsiz şekilde hareket etmeye çalıştığı sırada, önünde yol kenarında park halinde bulunan Mehmet Saraç (E-28) yönetimindeki KU 119 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. DM 511 plakalı araç sürücüsü Büşra Ergin aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.