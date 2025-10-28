"Gıda denetimlerinin gıda mühendisi olmadan yapılması halk sağlığı açısından ciddi bir risk..."

Gıda Mühendisleri Odası, Gazimağusa’da yapılan denetimlerde yaklaşık 10 ton tarihi geçmiş baharat ele geçirildiğini bildirerek, gıdayla ilgili denetimlerin gıda mühendisi olmadan yapılmasını “halk sağlığı açısından ciddi bir risk” olarak değerlendirdi.



Oda Başkanı Beste Oymen imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, bilimsel bilgi ve teknik uzmanlık olmadan yapılan kontrollerin yüzeysel kaldığı kaydedildi.



Açıklamada, her belediyede ve üretim tesisinde en az bir gıda mühendisi istihdamının zorunlu hale getirilmesi gerektiği vurgulanarak, “Gıda güvenliği şansa bırakılamaz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, mevcut denetim anlayışının koordinasyonsuz ve bilimden uzak olduğu ifade edildi.

GMO, halk sağlığının ancak uzman denetimiyle korunabileceğini yineleyerek “Bu ülkede gıda mühendisleri denetim dışında bırakılıyorsa hiç kimse gerçekten güvende değildir.” denildi.