Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 3 Kasım pazartesi olacak.

-Solyalı

Güncel konuşmaların yapıldığı Genel Kurul’da CTP milletvekili Ürün Solyalı da söz aldı.

Solyalı, “Seçim Yasaklarına Bir Kala Alınan Bakanlar Kurulu Kararlarının Akıbeti” konulu güncel konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetin sürekli seçim yasaklarını delmenin yolunu aradığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları eleştiren, T izinleri, istisnai vatandaşlıklar, noter ve tabanca izinlerine işaret eden Solyalı, seçim öncesinde kamu kaynakları ve yetkilerinin fütursuzca harcandığını savunarak, toplumun bunu cezalandırdığını söyledi.

Bu dönemde 200’e yakın kişinin işe alındığını da savunan Solyalı, Çalışma Bakanı’nın seçim yasaklarının başlamasına bir gün kala neden görevden alındığını ve 400 sayfalık Resmi Gazete’nin akıbetinin ne olduğunu sordu.

-Dinçyürek yerinden söz aldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yerinden söz alarak CTP’li belediyelerde seçim öncesi yapılan istihdamları sorması üzerine Ürün Solyalı, böyle bir şey olmadığını ifade etti.

Solyalı, “Sizin ortaya koyduğunuz tehditten, ayrışmadan rahatsız olan herkes bu seçimde birleşti. Bundan sonraki seçimde de birleşecek.” dedi.

Ürün Solyalı’nın bu açıklamasından sonra Genel Kurulda zaman zaman sesler yükseldi.

-Küçük

UBP milletvekili Hasan Küçük de Genel Kurulda söz alarak “Avrupa Parlamentosunun Tarihi Gerçekler ve İnsani Değerlerden Uzak Kararı” konulu güncel konuşma yaptı. Küçük, Avrupa Parlamentosu’nun anıtlarla ilgili kararını kınadı.

Bu ayrımcı tutuma karşı Cumhuriyet Meclisi’ne ortak mücadele çağrısı yapan Küçük, Kıbrıs’ta acılara ve yaşanmışlıklara tek taraflı bakılamayacağını vurguladı.

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler yok gibi davranıyor ama biz buradayız.” diyen Hasan Küçük, kayıplar üzerinden yapılan siyasetin yaraları derinleştirdiğini de ifade etti.

“Acıların dini, milleti yoktur. Tarihi hatırlamak, hatırlatmak gerekir.” diyen Küçük, ailesi dahil Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı travmalara işaret etti.

Küçük, “Dileyen dilediği yere anıt diksin, bu anıtlar sevdiklerimizi geri getirmeyecek, yaşananları, tarihi gerçekleri değiştirmeyecek.” diyerek herkesin geçmişe saygı duymasını istedi.

Hasan Küçük, halkın Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayarak, “Bu kutlu mirası yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

-Uluçay

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay Genel Kurul’da son sözü alarak “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Uluçay, Kıbrıs Türk halkının önemli bir irade ortaya koyarak, haklarının uluslararası alanda savunulması için de fırsat penceresini araladığını söyledi.

Birlik olunması adına da seçimin önemli olduğunu kaydeden Uluçay, bu dönemde Kıbrıs sorunun çözümü için hamlelerin yapılabilmesi için bir meşale de yakıldığını ifade etti.

Başta Güney Kıbrıs olmak üzere bu durumun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, ülke ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomik değerlerin iki halkın refahı için kullanılması adına da sürecin önemli olduğunu söyledi.

2026 Ocak-Haziran döneminde Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatan Uluçay, bu dönemin de tek yanlı kararların alınmaması, iş birliğinin artırılması için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

2027 sonrasında Doğu Akdeniz’de yeni enerji kaynaklarına erişim mücadelesinin başlayabileceğini de belirten Uluçay, “Önümüzdeki 5 yıllık süreç ülkemiz açısından çok önemli. İş birliğinin süratle geliştirilmesi, müzakere masasının oluşturulması en önemli ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak.” dedi.

Ekonominin önünün açılması için siyasetin üzerine düşeni yapması gerektiğini de belirten Uluçay, “Bir hareket hattı oluşturmalıyız.” diye konuştu.

Türkiye’deki son gelişmelere, hem Türkiye’deki hem KKTC’deki son aylardaki hayat pahalılığı oranlarına da değinen Teberrüken Uluçay, bütçe görüşmelerinin yakında başlayacağını da anımsattı.

Uluçay, 2025’in ekonomik açıdan zor geçtiğini, 2026’nın daha sıkıntılı bir yıl olacağını belirtti.

Uluçay’ın konuşmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim 3 Kasım Pazartesi saat 10.00’da başlayacak.