Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Cumhuriyet geçmişten geleceğe emanettir.” diyerek, Cumhuriyet’in Türk milletinin ortak gururu ve geleceğe uzanan en büyük mirası olduğunu vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Berova, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde, Türk milletinin asırlık yolculuğunu bir kez daha gururla, saygıyla ve derin bir minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Berova, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinin, yeniden doğuşun ve ortak idealin en güçlü sembolü olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet’in, yoklukların ve imkânsızlıkların içinden, millet iradesiyle yükselen bir kararlılık ve onur abidesi olduğunu belirten Berova şöyle devam etti:

“Bu abide, sadece bir yönetim biçimi değil; Türk milletinin özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık ideallerine bağlılığının tarihsel ifadesidir. Cumhuriyet, yalnızca bir tarih değil; geleceğe yön veren bir bilinçtir. Bu bilinç, yüzyıl önce olduğu gibi bugün de bizleri aynı inançta buluşturmakta, aynı hedefte birleştirmektedir.”

Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı için güvenin ve onurun sembolü olmaya devam ettiğini söyleyerek, “Bu inançla, Türk milletinin birlik ve beraberliğini güçlendiren, her alanda ilerlemesini sağlayan Cumhuriyet değerlerini daima koruyacağız.” diye vurguladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anan Berova, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını aynı gurur ve inançla kutluyorum.” dedi.