Polis, KKTC genelinde dün gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket, gümrüksüz mal tasarrufu, hırsızlık, izinsiz ikamet, yetkisiz alkollü içki tasarrufu ve sarhoşluk/rahatsızlık gibi suçlarla ilgili 7 kişi tutukladı.

-19 adet hap kanunsuz olarak tasarruf edildi

Girne’de dün yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında kontrol edilen O.A.A.R.F.A.'nın (E-28) aracında ve evinde yapılan aramalarda, satışı yeşil reçeteye bağlı 19 hapı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı.

-Gümrüğe beyan sunmayan şahıs tutuklandı

Dipkarpaz’da, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün yapılan aramada, N.B.'nin (E-30) kaldığı evde gümrüğe beyan edilmemiş 1 motosiklet ve 2 elektrikli scooter tespit edilerek emare alındı.

Şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-Gemikonağı’nda hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Gemikonağı Sanayi Sitesi’nde, 25-27 Ekim tarihleri arasında arızalı durumdaki bir aracın kontak anahtarı kolu ve elektrik kabloları kasten koparılarak aracın motor bölümündeki akü çalındı.

Yapılan soruşturmada G.Ö. (E-30) ve B.D. (E-30) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de yasal statüsü olmayan 3 kişi aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izinsiz 3 kişi tespit edilerek, tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Alkol satış ruhsatı olmayan 3 işletmeye yasal işlem başlatıldı

Girne’de dün yapılan denetimler kapsamında, 3 işletmenin yetkili makamdan geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

İskele’de, dün kamuya açık bir yerde D.A. (E-43), 187 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdi.

Şahıs suçüstü tutuklandı.