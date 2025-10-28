Güzelyurt ve çevresindeki köylerde perşembe günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Güneşköy Su Motorları, Eroza Tatil Köyü, Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları.”