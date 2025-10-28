Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

-Aybars

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Seçim Öncesi Savrulan Kaynaklar Bozulan Kamu Düzeni” konulu güncel konuşma yaptı. Baybars, bir seçim dönemi geçirdiklerini ve seçim döneminde söylenenlerin, yapılanların geride bırakılamayacağını, halkın iradesinin “değişim” ile sandığa yansıdığını kaydetti.

Baybars, halkın, devlet düzenini bozan atamalar, istihdamlar, ihaleler, kamu kaynaklarının harcanması, dağıtılması gibi olaylara tepki gösterdiğini anlatarak, hükümeti eleştirdi. Kamu kaynaklarının önemine işaret eden Baybars, seçim öncesi kamu kaynaklarının toplum yararına değil, “yandaş” yararına kullanıldığını savunarak, buna “taşımacılık izinlerini” örnek gösterip, “durduruldu” denilen izinlerin akıbetinin ne olduğunu sordu.

Kırsal kesim arazileri ile ilgili dağıtılan hak sahipliği belgelerinin de “umut tacirliği” olduğunu ifade eden Baybars, bunların akıbeti ile ilgili bilgi istedi.

Baybars, ülke güvenliği ile ilgili yaşanan “tetikçi” tehlikeleri ile tabanca izinlerine de değinerek, ülkede, 600 tabanca izni verildiğini söyledi ve bunlarla ilgili de bilgilendirme yapılması gerektiğini kaydetti. Seçim öncesi verilen ve mahkeme kararıyla durdurulan tasdik memurluğu görevlerini de sorgulayan Baybars, bilgi istedi.

Ülkeye tarihi geçmiş baharatların getirilmesinin de denetim sıkıntısından kaynaklandığını ifade eden Baybars, ülkeye, tırlar içinde kaçak para, insan, tetikçi, suçlu geldiğini, ancak halkın artık bunlara izin vermeyeceğini ve hesap verme zamanının geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, konularla ilgili bakanlara bilgi vereceğini söyledi.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, “Trafik Can Almaya Devam Ederken Hükümet Ne Yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Özuslu, seçim sebebiyle bazı önemli konuların arka planda kaldığını ancak trafikte canların gitmeye devam ettiğini, hükümetin ise seyrettiğini kaydetti.

Özuslu, geçen 50 yılda, trafiğe 2 bin 40 can verildiğini, bu yılın ilk 10 ayında trafikte 38 can verildiğini, son kazanın da İskele- Lefkoşa yolunda yaşandığını dile getirdi.

Ölümlü kazalarla ilgili ilçelere göre rakamlarla bilgiler veren ve her giden canın verdiği acıya işaret eden Özuslu, hükümeti ve ilgili bakanlığı “vizyon yok” sözleriyle eleştirdi, trafikte tüm çağrılarına, önerilerine rağmen hiçbir çalışmanın yapılmadığını anlattı.

Sami Özuslu, trafikte kazaların kader değil, hatalar olduğunu, sabit kameraların da bunun için caydırıcı olduğunu ancak mevcut hükümet döneminde eski cezaların dağıtılamadığını, bunun üzerine yeni kamera sistemine geçiş yapılmak istenirken, şimdi kameraların çalışıp çalışmadığının bilinmediğini, caydırıcılığın da azaldığını kaydetti.

“Takata” marka hava yastıklarındaki sorunlara ve ölüme sebebiyet vermelerine de işaret eden Özuslu, hava yastıklarının “bombaya” dönüştüğünü kaydetti, 2018 öncesi araçlardaki bu sorunla ilgili nelerin yapıldığını sordu, eleştirilerde bulundu.

Özuslu, ülkede trafikte “vizyon” olmadığını söyledi, Trafik Komisyonunun toplanmadığını, ülkede trafikteki sıkıntıların, ölümlerin arttığını işaret etti, ciddiyet, hassasiyet istedi.

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, yerinden söz alarak, Özuslu’nun trafikteki hassasiyetini paylaştığını kaydetti, birlikte adım atabileceklerini söyledi.

Özuslu da, trafikteki sıkıntıların giderilmesinin siyaset üzeri olduğunu ve her zaman üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını, bilime de kulak verme zorunda olduklarını işaret etti.

--Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan da, “Değişim Hepimize İyi Gelecek” konulu güncel konuşma yaptı. Candan, seçim sonucunun topluma iyi geldiğini ifade ederek, toplumun kendisini mutlu hissettiğini, çünkü kazananın Kıbrıs Türk halkı olduğunu, gençler, aileler olduğunu kaydetti.

Candan, ülke dışındaki gençlerin de ülkesine geri dönmeye başladığını, bunun Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman sayesinde olduğunu belirterek, bu yüzden Erhürman’ı tebrik etti, Ersin Tatar’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Seçimin kazananının CTP olduğunu, ancak arkasında, yanında duran tüm siyasilerin, siyasi partilerin, kişilerin de kazandığını ifade eden Candan, kaybedenin ise Tatar ile hükümeti oluşturan siyasi partiler olduğunu kaydetti.

Candan, halkın da bunu iyi gördüğünü ve seçimi sadece Tatar’ın değil, hükümetin de artık kaybettiğini söylediğine işaret ederek, böyle bir seçim sonrası hükümetin de artık orada duramayacağını belirtti.

Ülkenin, halkın hükümetle artık daha fazla zaman kaybedemeyeceğine işaret eden Candan, esas işlerinin Tufan Erhürman ile birlikte şimdi başladığını, müzakere masasında, görüşmelerde en güçlü desteği vereceklerini kaydetti.

Halkın, son 5 yılda müzakere masasında yer alınmamasıyla, Rum tarafının neler yapabileceğini, savunmadan mülkiyete, silahlanmaya kadar her alanda gördüğünü ifade eden Candan, kayıplarla ilgili bile tek taraflı adımlar atıldığını işaret etti, geçmiş döneme yönelik ciddi eleştirilerde bulundu.

Candan, artık AB’den BM’den lobicilikten uzak kalma döneminin bittiğini ifade ederek, halkın yeni dönemde Erhürman’ın kadrosunu oluşturmasıyla birlikte gerçekten atak diplomasiyi göreceğini vurguladı.

İçte de adalet ve eşitliğin yeniden sağlanacağını, seçim döneminde yapılmak istense de demokrasinin zarar görmediğini belirten Candan, Erhürman’a her alanda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi, her alanda Meclis olarak destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanına yönelik söylemlerinin etik olmadığını ifade eden Candan, tüm kesimlerin uyum ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin gerekliliğine işaret etti.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de, “İlaç Krizi Nasıl Çözülür?” konulu güncel konuşma yaptı. İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın en yüksek perdeden duyulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının ne kadar uzlaşıcı; değişim, özgür, bütünlük, demokrasi inancında, dinamik olabileceğini gösterdiğini, buna hükümetin de inanması, görmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede ilaç eksikliği olduğunu ancak dünya genelinde de bunun böyle olduğunu ifade eden İncirli, fakat ülkelerin vatandaşları için ilaca ulaşmak için farklı çözümler ürettiğini anlattı.

İncirli, KKTC’nin sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden ilaç tedarik edebileceğini, ancak bunun avantajını kaybettiklerini belirterek, ilaç fiyatlarındaki zamlara işaret etti, ayrıca doğrudan ithal edilememe sıkıntısının da bunu yarattığını söyledi.

KKTC’nin Türkiye tarafından “yabancı ülke” statüsüne alınmasının, ilaç tedarikini aksattığını belirten İncirli, bu prosedürün nasıl ilaç krizi yarattığını anlattı.

İncirli, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın ne gibi adımlar attığını sorarak, açıklama beklediklerini söyledi.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili bilgi de talep eden İncirli, yeşil reçete ile ilgili de açıklama istedi, denetim eksikliği olduğu için bu ilaçlara yaşamsal ihtiyacı olan insanların ulaşamadığını kaydetti.

İlaca ulaşımda alternatif yollara ihtiyaçları olduğunu, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin statüsünü değiştirmesi gerektiğini ifade eden İncirli, yoksa halkın zarar göreceğini kaydetti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık alanında ve ilaç tedarikinde her konuda olduğu gibi her zaman KKTC’ye yardım ettiğini, destek verdiğini ifade ederek, bu konuda gereksiz tartışmalar yaratmanın doğru olmadığını söyledi.

Dinçyürek, yeşil reçetelerle ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını, kontrolsüz reçete yazılmasını önlediklerini, Bakanlar Kurulunun kontrollerin daha sıkı yapılması için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Devlet olarak ihaleleri zamanında yaptıkları için ecza depolarında bir sıkıntılarının olmadığını, gerekli önlemleri aldıklarını, Türkiye’de de bir fiyat belirlenmesinin ardından bu sorunun ortadan kalkacağını anlatan Dinçyürek, ilaç konusunda doğru adımlar attıklarını, 'alternatif yaratılsın' derken piyasanın pahalılaştırılmaması için de gerekli önlemleri aldıklarını, Türkiye’de ilaç fiyatlarının Avrupa’dan ucuz olduğunu anlattı.

Dinçyürek, varsa özelde sıkıntı yaşayan ecza depolarına destek ve yardımcı olabileceklerini ifade ederek, ilaç konusunda Türkiye ile iş birliğinde olduklarını kaydetti.

-Toros

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros da, “Halkın Mesajı Net: Değişim ve Umut” konulu güncel konuşma yaptı. Toros, yeni dönem Meclis çalışmalarının ülke, demokrasi ve halk için hayırlı ve verimli olmasını, halk iradesine bağlı ortak fikirle hareket edilmesini temenni etti.

Toros, seçim sonucunun, ülkedeki yönetim anlayışı ve zihniyetin sorgulanması adına önemli olduğunu, Kıbrıs konusunda da sonuç odaklı, federasyon temelinde, kapsamlı çözüm istemini ortaya koyduğunu, enerji başta olmak üzere her alanda ülke ekonomisinin gelişmesi için iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kapsamlı ve yaşayabilir çözümün barışın temeli olacağını, halkın da barış isteğini seçimde ortaya koyduğunu, barışçıl ve uzlaşıcı istencini vurguladığını anlatan Toros, bunun Türkiye için de önemli olduğunu, AB’de güvenliğin de Kıbrıs konusunun çözümüyle güçleneceğine işaret etti.

Kıbrıs’ta doğru kurgulanmış bir müzakere sürecinin olumlu sonuçlanmasının tüm bölgeyi barışa ve güvene kavuşturacağına inanç belirten Toros, seçimin, Kıbrıs Türk halkının, birleştiren, barışçıl, katılımcı, irade, vizyon sahibi bir lider isteğini ortaya koyduğunu, dünya ile bütünleşme iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman’ın seçilmesinin, adalet, liyakat, kurumsal aklın yeninden var olacağı bir dönemin başlangıcı olacağını ifade eden Toros, halkın bir bütün olarak verdiği mesajın hükümet tarafından da anlaşılması gerektiğini söyledi. Toros, hükümetin halkın iradesine sahip olmadığını kaydetti ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, ülkede hiç zaman kaybetmeden erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Toros, “Geliniz halkın önünü açalım, güven tazeleyen bir sistem anlayışını yeniden belirleyelim.” dedi.