Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-KOOP), tüm enerji ihtiyacını artık tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı.

Kooperatif’ten verilen bilgiye göre, Li-KOOP sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle enerji kullanımında köklü bir dönüşüm gerçekleştirerek faaliyetlerinin tamamında yüzde yüz yeşil enerji kullanımına geçti.

Çevreye duyarlı uygulamalarını güçlendiren kurumun, 1970 yılından bu yana dayanışma temelinde toplumun her kesimine finansal destek sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

-Davulcu

55'inci kuruluş yılını kutlayan Li-KOOP Yönetim Kurulu Asbaşkanı İlke Davulcu, "Bu adım, çevresel sorumluluğumuzu somut bir şekilde ortaya koymuştur. Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir kooperatifçilik çerçevesinde kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu dönüşümün diğer finans kuruluşlarına da örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyleyen Davulcu, Li-KOOP'un enerji verimliliği, atık yönetimi ve dijitalleşme alanlarında da çevre dostu yatırımlarını sürdüreceğini ifade etti.