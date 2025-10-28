Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 20.00-24.00 saatleri arasında 3 ilçede yapılan asayiş denetimlerinde, eğlence mekanları, alkollü içki satan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri, marketler, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki asayiş denetimlerinde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Trafikte, bin 38 sürücü kontrol edildi, 346’sı hakkında yasal işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi.

Buna göre, sürücülerden 96’sı süratli, 2’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız, 1’i tehlikeli araç kullanmaktan rapor edildi.

1 sürücünün cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 14 sürücünün muayenesiz, 69 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 1’i kamu işletme izninde belirtilen kurallara, 63’ü trafik levha ve işaretlerine, 3’ü ışık kurallarına uymamaktan rapor edildi. 86 sürücü hakkında diğer trafik suçlardan yasal işlem yapıldı.

-Girne

Girne’de geçerli alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde alkollü içki satan 3 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabii olan hap bulunduran 1 kişi de tutuklandı.

Girne’de trafikte 2 bin 468 sürücüsü kontrol edilirken, 259 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı, 25 araç da trafikten men edildi

Sürücülerden 76’sı süratli, 7’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 16’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 2’sinin sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 4’ünün emniyet kemeri takmadığı, 3’ünün kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı saptandı.

4 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, 145 sürücü de diğer trafik suçlardan rapor edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta asayiş konusunda bir olumsuzluk saptanmazken, trafikte bin 346 sürücü kontrol edildi, 100 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 6 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 6’sı süratli, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 8’inin emniyet kemeri takmadan araç kullandığı,1’inin trafik ışıklarına uymadığı, 78’inin diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.