Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün görülen bir davayı takip eden Diyalog Gazetesi’nden Ömer Kadiroğlu, Ahbap Gazetesi’nden Devrim Demir ve Genç TV'den Ahmet Karagözlü'nün, zanlı yakını tarafından engellenip, tehdit edilmesini kınadı.

Gazetecilerin, herhangi bir tarafın sesi değil, yalnızca kamunun sesi olma sorumluluğunu taşıdığına vurgu yapan birlik, bu sorumluluğun tehdit ve baskıyla susturulmaya çalışılmasının asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, konuyla ilgili açıklamasında, tek amaçları yaptıkları haberlerle kamuyu bilgilendirmek olan gazetecilere yönelik tehditler ve engelleme girişimlerinin yeni yılın ilk iş gününde de devam etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Açıklamaya göre, Girne'de davanın ardından görüntü almaya çalışan adı geçen 3 gazetecinin zanlı yakını tarafından engellendi ve tehdit edildi. "Bekleyin siz, görürsünüz" gibi tehdit içerikli sözler ile taciz edilen üç gazetecinin, Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olduğu kaydedildi.

“Geçen yıl benzer olaylar ile karşı karşıya kalmamıza ve polisin bu konuda daha duyarlı olmasını istememize rağmen, tehditlerin devam etmesi oldukça düşündürücüdür ve basın özgürlüğünün ne kadar tehdit altında olduğunun bir göstergesidir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, basın mensuplarının, görevlerini yaparken tehdit edilmesi ve engellenmesinin ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne doğrudan saldırı olduğu kaydedildi.