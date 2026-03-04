Gazimağusa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücresinden, bu sabahın erken saatlerinde firar eden iki kişi yakalandı.

Polisten verilen bilgiye göre, “Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklu bulunan T.Ç.(E-28) ve Ö.Ç.(E-23), hücrenin havalandırma boşluğundaki demir saçtan yapılmış kapağı bükerek, hasar verip kaldırdı. Söz konusu şahıslar, ardından açık kalan yerden çıkıp yasal tutukluluktan firar etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda Demirhan ve Değirmenlik bölgelerinde tespit edilen şahıslar, tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.