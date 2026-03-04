Kilitkaya’da polis tarafından yapılan aramada evinde kanunsuz eski eser, kayıtsız hava tüfeği ve ülkeye ithali yasak olan av tüfeği fişeği bulunan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün, M.K’nin (E-52) kalmakta olduğu evde arama yapıldı.

Aramalarda kanunsuz olarak tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam 13 adet Anfora testi, ülkeye ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeli toplam 18 adet av tüfeği fişeği ile kayıtsız hava tüfeği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Sahte belge düzenleyip tedavüle süren kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapacak olan Y.A (E-22), dün, beraberinde getirdiği iki adet dişi kırma cins köpekleri gümrüğe beyan etmedi. Şahıs, söz konusu köpeklerle ilgili daha önceden sahte olarak düzenlemiş iki adet kuduz teşhis belgesini ise, Veteriner Dairesi memurlarına ibraz ederek tedavüle de sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinde reyon üzerinde bırakılan bir şahsa ait Samsung A35 marka cep telefonu çalan zanlı O.E.(E-25), tespit edilip tutuklandı.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

- Vatandaşlık vaadiyle dolandırdı

Girne’de, Eylül 2025’te meydana gelen olayda, zanlı A.M.(E-36), dolandırmak kastıyla kendisini vatandaş yapacağı vaadiyle bir şahsa yalan beyanda bulunarak, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam bin ABD doları temin etti. Yürütülen ileri soruşturmada, A.M. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.