Gönyeli’de bir apartman dairesinde arkadaşlarıyla eğlence yapan şahıs, sarhoş olduğu sırada evin bazı kapıları ile vantilatörü kırdı, polis memurunu darp etti. Şahsın, kaçak olduğu ortaya çıktı.

Polis basın bültenine göre, dün gece meydana gelen olayda zanlı R.B.(E-35), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada evinin salon kapısı, giriş kapısı ve oda içerisinde bulunan vantilatöre kasten vurup kırarak hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddedip, görevli polis memuruna hitaben yüksek sesle küfür eden şahıs, polisi göğsünden ittirmek suretiyle de darp edip, görevinden men etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği de saptandı.

- Girne’de park halindeki araçta yangın

Girne’de bu sabah, boş bir arazi içerisinde park halinde bulunan HE 985 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın ön kısmı yanarak zarar gördü.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.