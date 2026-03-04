Lefkoşa’da seyir halinde olan bir araç ile Güzelyurt-Alayköy ana yolunda bir geri dönüşüm şirketine ait depoda park halinde bulunan teleskopik yükleyici araçta, dün yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Mahmut Rubiul Alam’ın kullanımındaki ER 251 plakalı araç, seyir halindeyken motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.

Aynı gün, Güzelyurt-Alayköy ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm şirketine ait depo içerisinde park halindeki teleskopik yükleyici araç ise, arka kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarda, konu araçlarda hasar meydana geldi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.