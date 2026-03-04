Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ile İskele-Ercan ana yolunda, polis tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan iki araçta uyuşturucu bulundu, üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda şüpheli olarak görülüp durdurulan Y.A’nın (E-30) kullanımındaki ve S.A’nın (K-19) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Söz konusu şahısların tasarruflarında toplam 84 gram ağırlığında hintkeneveri türü ile 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İskele-Ercan ana yolunda şüpheli olarak görülüp durdurulan K.K.A’nın (E-22) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.