Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu ile İskele-Ercan ana yolunda, polis tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan iki araçta uyuşturucu bulundu, üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda şüpheli olarak görülüp durdurulan Y.A’nın (E-30) kullanımındaki ve S.A’nın (K-19) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Söz konusu şahısların tasarruflarında toplam 84 gram ağırlığında hintkeneveri türü ile 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İskele-Ercan ana yolunda şüpheli olarak görülüp durdurulan K.K.A’nın (E-22) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erhürman, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerini kabul etti
İçeriği Görüntüle

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.