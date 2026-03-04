Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Orta Doğu’daki gelişmelerin Kıbrıs’a yansımaları, Ektam Kıbrıs LTD’deki grev süreci, fiber optik anlaşması ve ülkedeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TDP’den verilen bilgiye göre, Çeler, Ahmet Kaptan’ın Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Çeler, TDP’nin hükümete gelmesi halinde ülkede yaşandığını savunduğu “yolsuzluk ve usulsüzlüklerin” üzerine gidileceğini, yargı süreçlerinin önünün açılacağını belirtti.

Çeler, dokunulmazlıkların kaldırılması dahil gerekli tüm adımların atılacağını ifade ederek, usulsüzlük ve yolsuzluk yapanların yargıda hesap vereceğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Çeler, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ı da doğrudan etkileyebilecek bir noktaya geldiğini belirterek, adadaki İngiliz üslerinin NATO tarafından kullanımına da dikkat çekti.

Bu gelişmeler ışığında İran’ın “Kıbrıs’ı vurmaya hazırım” yönünde ifadeler kullandığını anımsatan Çeler, savaşlarda, sivillerin zarar gördüğüne işaret etti.

Kıbrıs’ın da bu aşamada hassas bir noktada bulunduğunu belirten Çeler, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan siyasi partiler toplantısında, ülkedeki olası risklere ilişkin bilgilendirme yapıldığını kaydederek, gıda, enerji ve yakıt stokları konusunda şu an için bir sıkıntı olmadığı yönünde bilgi verildiğini aktardı.

Çeler, sığınakların konumlarının güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını ancak en azından bazı örneklerin topluma gösterilmesinin insanların içini rahatlatacağını ifade etti. Çeler, asıl önemli olanın Kıbrıs’ın bir barış adası haline gelmesi olduğunu vurguladı.

Ektam’da yaşanan grev sürecine de değinen Çeler, konuyu eski bir Çalışma Bakanı olarak değerlendirmeyi tercih ettiğini belirtti. 1981 yılında kurulan Ektam’ın yıllardır ülkede faaliyet gösteren önemli bir üretim kuruluşu olduğunu ifade eden Çeler, şirketin başarısızlıklarını işten çıkarmalarla örtmeye çalışmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi sürecinin başlamasıyla birlikte şirketin tüm çalışanlarını işten durdurma kararı aldığını aktaran Çeler, bakanlığın, şirketin yeni işçi almasına izin vermeyerek çalışanların haklarını koruyabileceğini kaydetti.

TDP olarak hiçbir zaman tüm işverenleri, çalışanları sömüren bir kesim olarak görmediklerini vurgulayan Çeler, yerel ve ulusal sermayenin güçlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çeler, adil vergiler toplanmasının önemine işaret ederek, Ektam yönetiminin bir an önce çalışanlarla masaya oturması gerektiğini ifade etti, toplu iş sözleşmesinde yer alan taleplerin zaten iş yasasında bulunan haklar olduğunu söyledi.

Programda fiber optik anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, Kıbrıslı Türklerin teknolojik gelişmelere ve hızlı internete karşı olmadığını vurguladı. Fiber optik altyapısının geliştirilmesine karşı olmadıklarını vurgulayan Çeler, eleştirilerinin sürecin anayasa ve yasalara uygun yürütülmemesine yönelik olduğunu belirtti.

Geçmişte Koordinasyon Ofisi sürecinde yaşanan tartışmaları hatırlatan Çeler, o dönemde de benzer uyarılar yaptıklarını ve sürecin sonunda anlaşmanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyledi.

Fiber optik anlaşmasının da benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Çeler, Cumhurbaşkanı’nın konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi gerektiğini belirtti.

Programda ülkedeki yolsuzluk iddialarına da değinen Çeler, bir devlette yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizlik devlet yönetimine kadar sıçramışsa o devletin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.