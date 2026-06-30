Kamalı Haber

Sentetik Cannabinoid Suçlaması

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan M.H.A. ile S.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Göçmenköy’de Arama Yapıldı

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Lefkoşa Göçmenköy’deki adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 4 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan sorgulamada S.S.’nin de suçla bağının tespit edildiğini kaydetti.

Küçük Kaymaklı’daki Evde de Uyuşturucu Bulundu

Polis, S.S.'nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 3 adet farklı ebatlarda Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da ifadelerinde aralarında10 bin TL para toplayıp, uyuşturuculu A4 kağıdı aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında dört kişinin sorgulandığını, bir ifade temin edildiğini kaydetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere görüntülerini olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 8 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.