Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Fiyat avantajlı uçuş sağlamak amacıyla kurulan Fly Kıbrıs Havayolları iyi uçuyor…

Yerli ve milli söylemleriyle kurulan ve bilet fiyatlarını ucuzlatacağı iddiasıyla umut olan şirket, beklentileri henüz karşılayamadı.

Şuan Türkiye’ye uçmak çok lüks…

2 Kişi git gel ortalama 10 bin Lirayı gözden çıkaracaksınız.

Bu fahiş rakamlarla bu ülkeye turist getiren, öğrenci getiren sektörlerin elini öpmek lazım…

Helal olsun!

Gerçekten böyle bir fiyat rezilliğini insanın aklı mantığı almıyor.

Türkiye ile aramız şöyle iyi böyle iyi diyen iktidar sahipleri size sesleniyoruz.

Bu bilet fiyatlarını normalleştirmek için neyi bekliyorsunuz!

Şimdi yeni bir hava yolu daha girdi araya ama o da mevcut pastadan payını almaktan başka bir işe yaramadı.

Fiyatlar düşmediği gibi daha da arttı.

Devlet bu işi bilmez biz yapalım dediniz ama yine hüsran!

Hükümet de bilet fiyatlarını sürekli ucuzlayacağını söylüyor hatta bu bu artık ata sporu oldu.

Bilet fiyatları ucuzlayacak!

Ne zaman?

Biz hiç görmedik ucuzlama falan bugüne kadar!

Vatandaş ve turistler kadar pahalı ulaşımdan turizm sektörünün de dertli olduğunu biliyoruz.

Ancak şunu anladık ki ne devlet ne sermaye ne yaptıysa olmuyor olmuyor!

Rum tarafından dünyanın öbür ucuna gitmek Ercan’dan Adana’ya uçmaktan neredeyse daha ucuz oluyor.

Coğrafya kaderdir diyeceğiz ama Rumlarla aynı adadayız!

Bu nasıl kader!

Hasta raporlarına dikkat…

Türkiye’de bayram tatili 9 gün olunca bizde de özellikle kamu çalışanları heyecan yaptı…

Bizde de tatil 9 gün verilir mi diye!

Ha keşke verilseydi…

Çünkü kamu çalışanları yine geleneği sürdürecek ve hasta raporları ile bayram tatilini 9 güne çıkaracak!

Bu zaten bilinen bir gerçek…

Personel Dairesi’ni geçmişte çok uyarmıştık, bir kez daha uyaralım dedik!

Özellikle tatillerini yurt dışında geçirenlerin hasta raporlarını incelenirse devlet bu konuda nasıl kazıklanıyor rahatça görülebilir.

Okula adım 3 bin 200 TL…

Okullara kayıtlar başladı yine kayıt ücretleri gündem oldu…

Kayıt parası için para ödemek kesinlikle yasal değil!

Bu konuda okul yöneticileri büyük çaresizlik içinde…

Ama onlar da çareyi veliler sayesinde bulmuş!

Kayıt yaptıran öğrenciye biz para istemeyiz ama okul aile birlikleri böyle bir karar üretti diye bu işten sıyrılıyorlar…

Haklı yönleri var çünkü bakanlık okula alınacak malzemeler konusunda kuruş yardım etmiyor!

Yeni eğitim yılında çocuk okutmak geçmiş yıllara göre çok daha pahalı olacak…

350 TL kayıt parası!

2 bin 950 TL kıyafet…

Alın size okula adım atmanın bedeli;

3 Bin 250 Türk lirası…

ANKARA KULİSLERİ…

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim hesapları: Ortak aday formülü

Cumhur İttifakı’nın, 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlere, CHP’li 11 büyükşehrin belediye başkanlığı için 2019 yılında olduğu gibi yeniden “ittifak kapsamında girmesinin kesin gözüyle bakıldığı” belirtiliyor.

Millet İttifakı’nda yer alan İYİ Parti’nin bu kez 2019 seçimlerinin aksine yerel seçimlerde büyükşehirlerde seçime kendi adaylarıyla gireceği konuşulurken CHP listelerinden parlamentoya giren ve farklı bir isim altında parlamentoda grup kuracağı dillendirilen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin de yine yerel seçimlerde “ortak hareket edebileceği” kaydediliyor. Yeşil Sol Parti’nin de yerel seçimlere kendi adayıyla katılması durumunda “Cumhur İttifakı’nın bu kez 2019’da kaybettiği Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi büyükşehirleri yeniden kazanacağına” kesin gözüyle bakılırken Cumhur İttifakı’nın da yerel seçimlerde “ortak hareket edeceği” ifade ediliyor.

Bu kapsamda AKP’nin, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına MHP seçmeninin de benimseyeceği “milliyetçi” bir ismi aday göstereceği ileri sürülürken İstanbul’da ise AKP’nin Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “çok daha güçlü bir adayla çıkacağı” kaydediliyor. MHP’nin, 2019 yerel seçimlerde olduğu gibi Ankara, İstanbul ve İzmir’de “AKP’nin adayını destekleyeceği”, AKP’nin de yine 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında MHP’nin belirleyeceği adaylara destek vereceği konuşuluyor.

AKP’li kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Ankara ve İstanbul’u yeniden Cumhur İttifakı bünyesine katmakta kararlı olduğunu belirtirken “Seçim öncesinde bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul ve Ankara için bu kez işi şansa bırakmayacağız. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bu illerin yeniden Cumhur İttifakı’nca yönetilmesi konusunda büyük bir kararlılık var. Özellikle büyükşehirler için o ilin önde gelen isimlerini belirleyeceğiz. Bu isimler kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler olabilir” görüşünü dile getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adı geçiyordu ancak Kurum yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekrem İmamoğlu” gibi her partiden oy alabilecek bir ismi aday gösterebileceği de konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz kararının açıklandığı gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki ismin, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı gün BAE'ye gitmesi dikkat çekmişti. Ziyaretin perde arkası ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretine ilişkin, "Şimdi bu ziyarette 30-40 milyar dolarlık, Türkiye’nin uzun süredir unuttuğu uzun vadeli yatırımların kapısı aralandı. Bunu diğer Körfez ülkeleri de izleyecek" dedi.

'Yüzde 15 faize Batı sermayesi gelmeyeceği için BAE'de mi döviz arandı?' 'Yüzde 15 faize Batı sermayesi gelmeyeceği için BAE'de mi döviz arandı?'

Fırat, yazısında, BAE ziyaretine ilişkin şu detayları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bazı ziyaretleri olacak ve bu kaynak akışının hızlanmasına doğrudan etki sağlayacak.

ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da Türkiye’ye ilgi yeniden arttı.

Rakamı 'ayakları yere basmıyor' gibi düşünebilirsiniz ama 100 milyar dolara kadar bir kaynağın önümüzdeki altı ayda Türkiye’ye gelmesi hayal değil.

Bu arada, iyi geçeceğinin işaretleri ortada olan bir turizm sezonunun etkisiyle oradan da ciddi bir döviz girişi olacağı hesabı hükümetin aklındaki önemli konulardan biri. Zaten Cumhurbaşkanı bu nedenle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u tereddütsüz aynı göreve getirdi."