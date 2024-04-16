Sahte diplomadan yargılanan Eski Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık önce “film daha yeni başladı” diye sosyal medyada bir paylaşımda bulundu...

Sonra çok geçmeden bunu sildi!

Büyük ihtimalle de bir uyarı aldı ve geri çekti...

Ama doğru bir yazı paylaşmıştı!

Çünkü film daha uzun süre devam edecekti...

Sahte diploma olayında şimdi ortada şöyle bir izlenim var;

Bu iş buraya kadardı...

Toplumdaki genel kanı budur!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da dün şöyle paylaşımda bulundu;

“Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürlüğü'ne Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde bir başvuruda bulunarak bugüne kadar polise yaptığımız ve soruşturma açılan başvurularımızla ilgili bilgi talep ettik: Hangi soruşturma ne aşamada; Başsavcılığa gönderilenler hangileri ve benzeri bilgileri talep ettik. Aynı zamanda Başsavcılığa da benzer nitelikte bir başvuru yaparak hakkında soruşturma açılan milletvekiline dair dosyanın akıbeti konusunda bilgi talep ettik. Halkın beklentisi HİÇ BİR ŞEYİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMEMESİ yönündedir. Biz bu soruşturmaların PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ, kimse unuttuğumuzu ya da unutturulmasına izin vereceğimizi sanmasın!..”

...

Sahi sormak gerek;

Sahte diploma olayıyla ilgili niye hep Kudret Özersay’ı ön planda görüyoruz?

Hadi hükümet ortaklarını anlarız, bu işte onların da eli yanacağı için sessiz kalabilirler ama yine ortada bir sahtekarlık ve rüşvet iddiaları varsa bu sessizliğin da bir hesabı kitabı olmalıdır...

Hoş bir anlamda sessizlik mahcubiyet göstergesidir!

Eminiz ki bir an önce bu iş kapansın, unutulsun diye dua bile ediyorlardır...

Onları bir yana koyduk da diğer muhalifler niye bu kadar sessiz kalıyor ya da işi ağırdan alıyorlar o da çok manidar bir konudur!

Bir de sivil toplum örgütleri var tabi ki...

Yeri gelince mangalda kül bırakmayanlar!

Sokaklara dökülüp eylem çadırları kuranlar...

Kamuoyunda büyük infial yaratan bir olay var ortada, hatta birkaç ünlü isimlerin bile tutuklandığı!

Niye filmin devam etmesi için baskı unsuru olmuyorlar, niye sokaklara inmiyorlar anlamak gerçekten kolay değil...

...

Bayram öncesinde sürekli yazdık;

Bu iş daha bitmedi, yeni başlıyor diye...

Hatta birçok meslektaşımız da arayıp sordular;

Bildiğimiz başka şeyler mi var diye!

Doğrudur bildiğimiz bazı şeyler vardı çünkü...

Hem de patlayınca ortalığı hayli karıştıracak şeyler hem de!

İşte o süreç de şimdi başlıyor...

Az ama çok az bir süre kaldı!

Bayram tatili nedeniyle gariban evde kalıp, hali vakti yerinde olanlar yurt dışına kaçtı ya...

Ama tatil yapmayanlar da vardı!

Mali Şube çalışanları...

Bayram boyunca büyük efor sarf ettiler!

Onlarca değil yüzlerce dosya incelediler...

Bir de buna YÖK’ün denetimleri başladı, sıkı bir tempoda çalışıyorlar!

Başka üniversiteler var gündemlerinde...

Kimse merak etmesin!

Çelebi’nin dediği gibi film yeni başladı...

Filmi koparmaya çalışanlar bu kez büyük hüsrana uğrayacaklar!

...

Bayram tatili demişken...

Biz de meslek hayatımızdaki en uzun tatili gerçekleştirmiş olduk!

Baştan sona sevdiklerimizle birlikteydik, geçmiş yılların acısını çıkardık...

Çok da iyi yapmışız doğrusu!

Ama diğer vatandaşların da yurt dışına akın ettiğini gözlemledik...

Yunan adalarının birinci sırada olmasına hiç şaşırmadık!

KKTC ile arada o kadar büyük fiyat farkları var ki hiç kimseyi de Yunanistan’da tatil yaptı diye eleştiremeyiz...

Bizdeki fahiş fiyatlar aşağıya çekilmedikçe lütfen bir kenara yazın, Yunan adalarında tatil yapmayan tek bir kişi bile kalmayacak!

Bizde bayram iyi geçti ama sadece 5 yıldızlı otellerde...

Önümüzdeki aylarda ne olacak onlar bile tahmin edemiyorlar!

Allah’a havale bir durum söz konusu...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Çelebi ILIK, sahte diploma ve rüşvet konularında belli ki çoğunun bilmeyip sizin bildiğiniz çok şey olsa gerek ki filmin daha yeni başladığı yönünde bir açıklama yaparken bir çoğuna korku verdiniz ancak, kısa bir süre sonra bunu kaldırmanız akıllarda soru işaretleri yarattı. Ama görüşünüze katılıyoruz, finale daha çok var...

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Sayın Bertan ZAROĞLU, bir zamanlar düşman ilan ettiğiniz Erhan Arıklı ile şimdi sarmaş dolaş pozlarınız size yıllardır destek verenler arasında olumsuz tepkiler aldı. Bu arada yeniden birleşme için bazı yerlerden talimat aldığınız da iddia ediliyor, bakalım bu işin sonu nereye varacak artık!

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Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, siz YDP kurultayı sonrası büyüme olacak derken başkaları ise bunu bölünme olarak yorumlamaya başladı. Bu arada partinizin kurultay sonrası başka bir parti ile birleşmesinin de söz konusu olduğu konuşulmaya başladı, hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

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Sayın Şahap AŞIKOĞLU, siz e-ticaret ile ambargoların aşılacağını iddia ederken bazıları da bunun sadece ithalatı hortlatacağını söylemeye başladı. Ha keşke daha öncesinden üretimi artıracak önlemleri ele alıp bunların pazarlamasını göz önünde bulundursaydınız!

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Sayın Levent UYSAL, söz verdiğiniz gibi KKTC’ye gelip sahte diploma ve rüşvet iddiaları konusunda yapacağınız önemli açıklamalar merakla beklenmeye başladı. Özellikle hisselerini geri aldığınız arkadaşın daha bir çok olaylara karıştığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı, şimdiden haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ercan AKERZURUMLU, Tarım Dairesi Müdürü olarak sahte zeytinyağı üreticilerine asgari ücretin 10 katı kadar para cezasına çarptırılacağını söylüyorsunuz ama insanların sağlığıyla oynayanlara sadece para cezası değil hapislik de verilmesi gerektiğini unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bir üniversitenin dağıttığı sahte diplomalara geçersiz tanımında bulunmanız kamuoyunda büyük tepki aldı. Devletin bu konuda aciz duruma düşmesi kesinlikle kabul edilemez, eğer bunları deşifre etmek için cesaretiniz yoksa da bari onu da itiraf etmeniz gerekir!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, polis kaynakları sahte diploma konusunda yaptığınız açıklamalardan rahatsız olduklarını söylemeye başladılar. Birkaç güne kadar yeni tutuklamalar başlayacak, bu nedenle konunun siyasileştirilmesinden uzar durulmasını istiyorlar diye duyduk!

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Sayın Göksel SAYDAM, et fiyatlarının güneyde niye yarı fiyata satıldığını anlamak için devlet erkanını göreve davet ettiniz ama bazı hayvancıların partili olup tehditlerde bulunması nedeniyle böyle bir araştırma bize sanki de çok zor geldi. Vatandaş onun için ardık Güney’e akın etmeye başladı!

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Sayın Emrullah TURANLI, Ercan’ın girişine dikilecek olan bayraklar hazırlandı da niye hala oraya dikilmiyor işte onu anlamamız çok güç. Umarız bu konuda bazı kesimlerden olumsuz mesajlar almamışsınızdır!

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