Kamalı Haber

Hamitköy’de meydana gelen ağır yaralama ve ciddi darp suçlarından tutuklanan M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Verilen Şahadet

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İpek Üzüm olguları aktardı. Polis, zanlının 10.06.2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’ de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde M.U. isimli kadın ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle eski eşi O.E.’ye kullanımındaki araçta çarpığ, göz kemiği orta duvarının kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Savunma İtiraz Etti

Zanlının avukatı ise araçta çarpmadan dolayı hasar olup olmadığını sordu. Polis, araçta bir hasar tespit edilmediğini söyledi. Savunma, müvekkilinin araçla E’ye çarpmadığını da ileri sürdü.

Teminatla Serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.